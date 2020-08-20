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Дело по свидетельству ОМОНовцев рассыпалось в суде — обвиненный в хулиганстве гродненский журналист признан невиновным

20.08.2020 16:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналиста-фрилансера из Гродно Алеся Денисова суд признал невиновным в хулиганстве, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Дело по свидетельству ОМОНовцев рассыпалось в суде — обвиненный в хулиганстве гродненский журналист признан невиновным

Денисов был задержан 11 августа в Гродно на улице Красноармейской, где он стал свидетелем задержания женщины бойцами ОМОНа. «Журналист ехал мимо на велосипеде и остановился, чтобы выяснить, по какой причине происходит задержание, однако милиционеры задержали его самого с применением физической силы», — рассказали в БАЖ.

Денисова сначала доставили в Октябрьский РОВД, затем в изолятор временного содержания, где он провел ночь до суда. У него забрали телефон и составили протокол о нарушении по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). В протоколе указывалось, что Денисов 11 августа якобы стучал руками и ногами в ворота у второго корпуса здания гродненского управления внутренних дел, при этом ругался и не реагировал на требования сотрудников ОМОНа.

12 августа в ИВС выездной суд, ознакомившись с материалами дела, направил его на доработку в милицию. Журналиста освободили до следующего судебного слушания.

19 августа милиционеры, которые выступали в деле в качестве свидетелей, на судебное заседание не явились. Также не были предоставлены записи с камер видеонаблюдения, которые бы могли подтвердить показания этих свидетелей.

В результате судья Денис Романишко прекратил административное дело в отношении Алеся Денисова «за отсутствием в его действиях состава правонарушения».

 
Теги: Гродно
 
 
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Журналиста-фрилансера из Гродно Алеся Денисова суд признал невиновным в хулиганстве, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
 
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