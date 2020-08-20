Фестиваль, где должен был выступить Niletto, отменен

Источник материала: Tut.by

Музыкальный фестиваль Dreamland Live отменен. Он должен был пройти в аквапарке Dreamland 22 августа. Об отмене сообщили организаторы мероприятия.



Niletto — хедлайнер фестиваля. Фото: instagram.com/niletto_official

Сегодня стало известно, что из-за политической обстановки в Беларуси фестиваль Dreamland Live, запланированный на 22 августа в аквапарке Dreamland, не состоится. Хедлайнер мероприятия певец Niletto не сможет приехать в Беларусь, сообщили организаторы. Информация об отмене должна появиться в социальных сетях фестиваля.

Напомним, что фестиваль должен был пройти еще 15 августа. Однако неделю назад его перенесли на 22 августа. Причиной переноса организаторы назвали «неблагоприятную политическую ситуацию в стране».

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