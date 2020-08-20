ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль, где должен был выступить Niletto, отменен

20.08.2020 16:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Музыкальный фестиваль Dreamland Live отменен. Он должен был пройти в аквапарке Dreamland 22 августа. Об отмене сообщили организаторы мероприятия.


Niletto — хедлайнер фестиваля. Фото: instagram.com/niletto_official

Сегодня стало известно, что из-за политической обстановки в Беларуси фестиваль Dreamland Live, запланированный на 22 августа в аквапарке Dreamland, не состоится. Хедлайнер мероприятия певец Niletto не сможет приехать в Беларусь, сообщили организаторы. Информация об отмене должна появиться в социальных сетях фестиваля.

Напомним, что фестиваль должен был пройти еще 15 августа. Однако неделю назад его перенесли на 22 августа. Причиной переноса организаторы назвали «неблагоприятную политическую ситуацию в стране».

Читайте также
Вот кто из иностранных музыкантов записал песню в поддержку белорусов
«Начало положено». Белорусский композитор хочет запретить Солодухе исполнять свои песни

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкальный фестиваль Dreamland Live отменен. Он должен был пройти в аквапарке Dreamland 22 августа. Об отмене сообщили организаторы мероприятия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика