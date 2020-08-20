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Фестиваль, где должен был выступить Niletto, отменен
Источник материала: Tut.by
Музыкальный фестиваль
Сегодня стало известно, что из-за политической обстановки в Беларуси фестиваль Dreamland Live, запланированный на 22 августа в аквапарке Dreamland, не состоится. Хедлайнер мероприятия певец Niletto не сможет приехать в Беларусь, сообщили организаторы. Информация об отмене должна появиться в социальных сетях фестиваля.
Напомним, что фестиваль должен был пройти еще 15 августа. Однако неделю назад его
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Музыкальный фестиваль Dreamland Live отменен. Он должен был пройти в аквапарке Dreamland 22 августа. Об отмене сообщили организаторы мероприятия.
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