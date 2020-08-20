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Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время

20.08.2020 16:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все в мире меняется, на смену плохому приходит хорошее, но время идет, и люди не становятся моложе. Житель Китая много лет назад завел необычную традицию: каждый год фотографироваться со своей дочерью — в одном и том же месте. И придерживается ее уже около 40 лет. За это время изменилось многое, он сам постарел, а его когда-то маленькая дочь стала мамой.

На «историю в картинках» обратил внимание ресурс Boredpanda.

Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Первое фото было сделано, когда мужчине было 27 лет, а его дочери — один год
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
По словам китайца, он не планировал продолжать в будущем — просто один снимок
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Однако, увидев первое фото, он все же решил дать начало новой традиции
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
«Мне так понравилась фотография, что я решил для себя: я вернусь сюда и мы сделаем новые фото»
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Глядя на фото, можно увидеть, как меняется мир вокруг — это отражено в одежде и прическе
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Мужчина признается: «Я и подумать не мог, что в свои 60 буду продолжать эту традицию»
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Многие воспринимают традицию очень позитивно, но мужчина не уверен, что будет продолжать ее «вечно»
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Один год пришлось пропустить, потому что дочь в то время находилась за границей. Это произошло в 1998-м, поэтому снимка нет — после 97-го идет 99-й
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
В 2008 году появилась первая внучка
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Она тоже стала частью семейной традиции
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
А в 2012-м случилось еще одно пополнение
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время
Китаец 40 лет фотографировался с дочерью на одном месте. Посмотрите, как течет время

А вот пример менее длительного проекта, но более выразительного. «Всего» 20 лет за пять минут.

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Все в мире меняется, на смену плохому приходит хорошее, но время идет, и люди не становятся моложе. Житель Китая много лет назад завел необычную традицию: каждый год...
 
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