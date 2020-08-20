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Кочанова: Мы прежде всего должны наводить порядок здесь, у себя в Беларуси

20.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова сегодня ответила на вопросы граждан. Сенатор провела прямую телефонную линию, сообщает «МИР 24».

Позвонить председателю Совета Республики можно было в течение трех часов. Кочанова отметила, что в основном вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Многих волновала нынешняя ситуация в стране. Спикер верхней палаты назвала сегодняшнюю телефонную линию особенной и заверила, что ни одно обращение не останется без внимания.

«Сегодня такая ситуация, когда мы прежде всего должны наводить порядок здесь, у себя в стране. Но мы понимаем, что есть внешние факторы, которые очень сильно влияют на то, что происходит сегодня здесь у нас. Я думаю, что та небезразличная позиция наших граждан, тех, кто позвонили сегодня, дорогого стоит. И это мнение тех людей, которые хотят сохранить мир, спокойствие и стабильность», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

В стране постоянно проходят прямые телефонные линии с представителями облисполкомов. Такое общение позволяет избежать ненужной бумажной волокиты и быстро решить проблемные вопросы.



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Председатель верхней палаты парламента республики ответила на вопросы граждан.
 
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