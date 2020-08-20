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Кочанова: Мы прежде всего должны наводить порядок здесь, у себя в Беларуси
20.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова сегодня ответила на вопросы граждан. Сенатор провела прямую телефонную линию, сообщает «МИР 24».
Позвонить председателю Совета Республики можно было в течение трех часов. Кочанова отметила, что в основном вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Многих волновала нынешняя ситуация в стране. Спикер верхней палаты назвала сегодняшнюю телефонную линию особенной и заверила, что ни одно обращение не останется без внимания.
В стране постоянно проходят прямые телефонные линии с представителями облисполкомов. Такое общение позволяет избежать ненужной бумажной волокиты и быстро решить проблемные вопросы.
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Председатель верхней палаты парламента республики ответила на вопросы граждан.
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