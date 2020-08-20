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Не забыть! Не простить!
Источник материала: Партизан
После массовых задержаний, которые проходили в стране после выборов, продолжают появляться жуткие видео, на которых садисты в форме жестоко бьют уже задержанных, а значит, абсолютно беспомощных и безоружных людей.
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"Когда стали разгонять людей в районе Немиги, мы с друзьями забежали в какой-то из дворов, чтобы спрятаться. На одном из домов заметили пожарную лестницу и поднялись на крышу, — вспоминает собеседник. — Оттуда увидели, как люди в форме перегоняли людей из одного автозака в другой. Милиционеры выстроились в коридор, и, когда люди шли через этот коридор, их били".
На вилео видно, что из автозака выолят по одному, задержанные держат руки за спиной и на них, абсолютно беспомощных, набрасывается экипированная до зубов свора шакалов в человеческом обличьи.
Несмотря на многочисленные видео- и фотофакты зверств силовиков СК до сих пор не возбудил ни одного дела о пытках.
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После массовых задержаний, которые проходили в стране после выборов, продолжают появляться жуткие видео, на которых садисты в форме жестоко бьют уже задержанных, а...
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