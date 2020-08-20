Не забыть! Не простить!

TUT.BY прислали видео, на котором видно, как силовики бьют людей, перегоняя их из автозака в автозак. Один из свидетелей данной ситуации рассказал, что видеозапись была сделана в ночь с 9 на 10 августа в районе улицы Володарского в В редакциюприслали видео, на котором видно, как силовики бьют людей, перегоняя их из автозака в автозак. Один из свидетелей данной ситуации рассказал, что видеозапись была сделана в ночь с 9 на 10 августа в районе улицы Володарского в Минске





"Когда стали разгонять людей в районе Немиги, мы с друзьями забежали в какой-то из дворов, чтобы спрятаться. На одном из домов заметили пожарную лестницу и поднялись на крышу, — вспоминает собеседник. — Оттуда увидели, как люди в форме перегоняли людей из одного автозака в другой. Милиционеры выстроились в коридор, и, когда люди шли через этот коридор, их били".





На вилео видно, что из автозака выолят по одному, задержанные держат руки за спиной и на них, абсолютно беспомощных, набрасывается экипированная до зубов свора шакалов в человеческом обличьи.









Несмотря на многочисленные видео- и фотофакты зверств силовиков СК до сих пор не возбудил ни одного дела о пытках.