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Не забыть! Не простить!

20.08.2020 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После массовых задержаний, которые проходили в стране после выборов, продолжают появляться жуткие видео, на которых садисты в форме жестоко бьют уже задержанных, а значит, абсолютно беспомощных и безоружных людей.

Не забыть! Не простить!
В редакцию TUT.BY прислали видео, на котором видно, как силовики бьют людей, перегоняя их из автозака в автозак. Один из свидетелей данной ситуации рассказал, что видеозапись была сделана в ночь с 9 на 10 августа в районе улицы Володарского в Минске.

"Когда стали разгонять людей в районе Немиги, мы с друзьями забежали в какой-то из дворов, чтобы спрятаться. На одном из домов заметили пожарную лестницу и поднялись на крышу, — вспоминает собеседник. — Оттуда увидели, как люди в форме перегоняли людей из одного автозака в другой. Милиционеры выстроились в коридор, и, когда люди шли через этот коридор, их били".

На вилео видно, что из автозака выолят по одному, задержанные держат руки за спиной и на них, абсолютно беспомощных, набрасывается экипированная до зубов свора шакалов в человеческом обличьи. 


Несмотря на многочисленные видео- и фотофакты зверств силовиков СК до сих пор не возбудил ни одного дела о пытках.
 
Теги: Минск
 
 
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После массовых задержаний, которые проходили в стране после выборов, продолжают появляться жуткие видео, на которых садисты в форме жестоко бьют уже задержанных, а...
 
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