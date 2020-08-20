В Литве 30 тысяч человек намерены встать в цепь солидарности с белорусами

Источник материала: Ежедневник

фото: ru.freepik.com

Литовское интернет-телевидение Laisvės TV объявило о кампании в поддержку Беларуси под названием «Путь свободы».

Инициатива вызвала всеобщий интерес: за выходные дни более 30 тысяч человек зарегистрировались, чтобы принять участие в акции, сообщает «Наша нива» .

31 год назад, 23 августа 1989 года, около двух миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии стали в живую 600-километровую цепь от Вилюнюса до Таллина, выразив таким образом волю к свободе. Сегодня за свободу борется белорусский народ, с которым Литва также проявляет солидарность.





В минувшую пятницу днем крупнейшее литовское интернет-телевидение Laisvės TV объявило о кампании в поддержку Беларуси под названием «Путь свободы». Инициатива вызвала всеобщий интерес: за выходные дни более 30 тысяч человек зарегистрировались, чтобы принять участие в акции.

Живая цепь растянется 23 августа, в годовщину «Балтийского пути», в семь часов вечера, от Кафедральной площади в Вильнюсе до белорусской границы (в Медининкае). К акции планируют присоединиться президент Литвы Гитанас Науседа и экс-президент Даля Грибаускайте. Другие города Литвы также планируют поддержать кампанию: одни организуют подвоз автобусами к «Пути свободы», другие организуют цепи поддержки в своих городах. Литовцы в Лондоне также обещают встать в символический «Путь свободы» в Гайд-парке.