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Рабочим "Беларуськалия" предложили жаловаться на участников забастовки

20.08.2020 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство ОАО "Беларуськалий" предложило своим рабочим жаловаться на давление со стороны бастующих.

Соответствующее предложение появилось в среду на официальном канале завода в Telegram.

"Если на вас оказывают давление или каким-нибудь образом препятствуют вашей работе, вы можете сообщить об этих фактах вашему руководителю, службе безопасности предприятия или через эту форму конфиденциально", – говорится в сообщении.

На заводе добавили, что предпринимают все меры, чтобы защитить право работников трудиться спокойно.

По последним данным стачкома предприятия, к забастовке на "Беларуськалии" присоединились более 4 тысяч сотрудников из 17 тысяч. Технологические процессы на заводе осуществляются с перебоями.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения выборов президента, на которых, по данным ЦИК, одержал победу Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

В первые дни по стране проходили несанкционированные митинги, которые жестко подавлялись силовиками. По данным МВД, пострадали сотни человек, трое протестующих скончались.

В дальнейшем на ряде белорусских предприятий прошли митинги рабочих, которые выражали свое недовольство результатами выборов и выступали в поддержку мирных протестующих и задержанных во время акций.
 
 
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Руководство ОАО "Беларуськалий" предложило своим рабочим жаловаться на давление со стороны бастующих.
 
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