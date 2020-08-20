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Три спортивных комментатора «Беларусь 5» и руководитель отдела корреспондентов увольняются
Источник материала: Tut.by
SPORT.TUT.BY стало известно, что спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение.
В четверг сотрудники телеканала подписали заявления у главного директора дирекции телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого, а в ближайшие дни они ожидают встречи с председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом.
— Позади почти семь лет, сотни эфиров, сюжетов, интервью. Большие матчи, топ-турниры. Было интересно, местами трудно, но в целом позади полезное время, хорошая школа и масса положительных воспоминаний, —
А это
— Год назад пришёл на «Беларусь 5». Но сейчас пришло время расстаться. Это были крутые эфиры, люди и вообще продуктивное время. Спасибо всем, кто смотрел, критиковал и поддерживал. Но сейчас нужно двигаться дальше. Никакой грусти или сожалений. Только вперед.
Напомним, часть сотрудников БТ продолжают выходить на забастовки. 18 августа около 300 работников Белтелерадиокомпании подписали
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SPORT.TUT.BY стало известно, что спортивные комментаторы телеканала Беларусь 5 Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела...
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