Три спортивных комментатора «Беларусь 5» и руководитель отдела корреспондентов увольняются

Источник материала: Tut.by

SPORT.TUT.BY стало известно, что спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В четверг сотрудники телеканала подписали заявления у главного директора дирекции телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого, а в ближайшие дни они ожидают встречи с председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом.

— Позади почти семь лет, сотни эфиров, сюжетов, интервью. Большие матчи, топ-турниры. Было интересно, местами трудно, но в целом позади полезное время, хорошая школа и масса положительных воспоминаний, — написал Влад Татур в своем инстаграме. — Сегодня я ушел с «Беларусь 5». Зрителям спасибо за внимание и критику! Коллегам — за совместную работу и помощь! Надеюсь, мы еще услышимся. Во всяком случае я в это верю! Берегите себя!



Влад Татур — крайний слева. Фото из инстаграма Владислава Татура

А это пост в инстаграме Ярослава Писаренко.

— Год назад пришёл на «Беларусь 5». Но сейчас пришло время расстаться. Это были крутые эфиры, люди и вообще продуктивное время. Спасибо всем, кто смотрел, критиковал и поддерживал. Но сейчас нужно двигаться дальше. Никакой грусти или сожалений. Только вперед.

Напомним, часть сотрудников БТ продолжают выходить на забастовки. 18 августа около 300 работников Белтелерадиокомпании подписали уведомление с требованиями к руководству признать недействительными результаты выборов, освободить всех политзаключенных и отменить цензуру.