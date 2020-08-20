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Не поверите! Депутат Василевич посетила избитых в БПСМ и попросила прощения
Источник материала: Партизан
Депутаты Палаты представителей Мария Василевич и Ирина Луканская (бывшая главврач детской поликлиники в Гродно) 20 августа посетили в Больнице скорой помощи пострадавших во время протестов в Минске, которые были зверски избиты силовиками.
Как рассказала Мария Василевич "
"Я как представитель государственной власти — хотя, может, и не имею на то полномочий — приносила извинения людям за причиненные им травмы. Не знаю, имею я на то право, но по-человечески мне очень-очень жаль", — рассказала Василевич.
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Депутаты Палаты представителей Мария Василевич и Ирина Луканская (бывшая главврач детской поликлиники в Гродно) 20 августа посетили в Больнице скорой помощи...
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