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Президент Эстонии: наша цель — дать возможность белорусам самим решать свое будущее

20.08.2020 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела 20 августа встречу с премьер-министром Юри Ратасом, министром обороны Юри Луйком и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу, чтобы обсудить последние события в Беларуси, а также дальнейшие действия Эстонии.

Президент Эстонии: наша цель — дать возможность белорусам самим решать свое будущее
Фото пресс-службы президента Эстонии

«Наша цель — дать возможность белорусскому народу самому решать свое будущее. Особенно сегодня уместно вспомнить об этом здесь, в Эстонии», — приводит пресс-служба президента Эстонии ее слова по окончании встречи.

«Эстония до сих пор адекватно реагировала на события. Наши взгляды были четкими, твердыми и своевременными. Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому мы их не признаем», — дополнила Кальюлайд.

По ее словам, единство демократических государств и координация реакций также важны для дальнейшего развития событий.

«В этих вопросах страны Балтии едины. Находясь в непосредственной близости от Беларуси, это чрезвычайно важный сигнал для ее жителей. Примечательна и вчерашняя позиция президента Европейского совета Шарля Мишеля. Координация также важна для определения дальнейших шагов Европы, возможных санкций и обеспечения их эффективности», — сказала глава государства.

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела 20 августа встречу с премьер-министром Юри Ратасом, министром обороны Юри Луйком и министром иностранных дел Урмасом...
 
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