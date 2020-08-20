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Координационный совет направил свои "призывы" в Генпрокуратуру, КГБ, СМИ и трудовые коллективы

20.08.2020 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Никто из членов Координационного совета не понимает, в чем Генеральная прокуратура видит призывы к захвату власти, так как на самом деле была заявлена готовность к диалогу и обсуждению путей выхода из политического кризиса, в котором оказалась страна. Но заявления расценивают как прямую угрозу.

Координационный совет направил свои "призывы" в Генпрокуратуру, КГБ, СМИ и трудовые коллективы
"Сегодня Координационный совет направил официальные обращения в адрес Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в Резолюции.

Информирования о работе КС и принятой Резолюции направлены по всем каналам связи, в том числе, в СМИ, в трудовые коллективы.

Организуется участие членов КС в мероприятиях, проводимых по всей территории Беларуси, в том числе, в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов и т.п.

Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса", -- такое сообщение опубликовано на сайте Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской. 

В то же время состав членов Совета в настоящее время скрыт, так как генпрокурор заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Призывы к захвату власти", что члены совета расценили как угрозу.

На самом деле в резолюции, принятой вчера, есть только один призыв - к диалогу и разрешении ситуации законным путем. Текст можно прочитать тут

У Генерального прокурора Александра Конюка уже завтра есть возможность пообщаться с членами президиума Совета и поговорить обо всем. Если, конечно, призыв к обсуждению проблем и поиску выхода из кризиса он не расценивает как призыв к захвату власти.  
 
 
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Никто из членов Координационного совета не понимает, в чем Генеральная прокуратура видит призывы к захвату власти, так как на самом деле была заявлена готовность к...
 
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