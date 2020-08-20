|
«Никакой грусти или сожалений. Только вперед». Известные спортивные комментаторы решили уйти с БТ
Источник материала: Навiны
Комментаторы спортивного телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов решили уйти с работы.
Как пишет
Как написал на своей странице в социальной сети Татур, семь лет, проведенных на БТ, были «полезным временем» и «хорошей школой».
В свою очередь Писаренко отметил, что «сейчас нужно двигаться дальше. Никакой грусти или сожалений. Только вперед».
Напомним, за последнее время с белорусского телевидения уволилось много сотрудников.
Читайте дальше:
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментаторы спортивного телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)