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«Никакой грусти или сожалений. Только вперед». Известные спортивные комментаторы решили уйти с БТ

20.08.2020 18:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комментаторы спортивного телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов решили уйти с работы.

«Никакой грусти или сожалений. Только вперед». Известные спортивные комментаторы решили уйти с БТ
Фото со страницы Владислава Татура в соцсети

Как пишет tut.by, сегодня были подписаны их заявления об уходе.

Как написал на своей странице в социальной сети Татур, семь лет, проведенных на БТ, были «полезным временем» и «хорошей школой».

В свою очередь Писаренко отметил, что «сейчас нужно двигаться дальше. Никакой грусти или сожалений. Только вперед».

Напомним, за последнее время с белорусского телевидения уволилось много сотрудников.

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Комментаторы спортивного телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов...
 
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