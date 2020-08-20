Путин обсудил ситуацию в Беларуси с главой Евросовета

Источник материала: Ежедневник

фото: lalibre.be

В разговоре с Шарлем Мишелем президент РФ указал на контрпродуктивность вмешательства в дела Беларуси.

В соответствии с договорённостью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвящённого событиям в Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как России, так и Евросоюза", - говорится в сообщении.

19 августа в формате видеоконференции прошел экстренный саммит ЕС по Беларуси. Лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета согласовали итоговое заявление, которое повторяет основные тезисы, ранее озвучивавшиеся евроинститутами: саммит не признал итоги президентских выборов в Беларуси, потребовал прекращения "полицейского насилия", призвал к "прозрачному расследованию злоупотреблений полиции", освобождению всех задержанных, поддержал стремление граждан к определению собственного будущего и пообещал "в скором времени" ввести санкции против "значительного числа" представителей руководства Беларуси, цитирует ТАСС .