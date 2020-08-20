Главного юриста кампании Тихановской вызвали на допрос

Главный юрист избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Максим Знак вызван в Следственный комитет.





Как пишет Би-би-си , в пятницу, 20 августа, он должен будет дать пояснения по делу, которое сегодня возбудила Генеральная прокуратура.

Уголовное производство открыто по ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

Знак, входящий в Координационный совет для трансфера власти, заявил, что несмотря на дело, продолжит свою работу.

«Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того, чтобы осложнить работу совета», — сказал он.

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