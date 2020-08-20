ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главного юриста кампании Тихановской вызвали на допрос

20.08.2020 18:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Главный юрист избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Максим Знак вызван в Следственный комитет.

Главного юриста кампании Тихановской вызвали на допрос

Как пишет Би-би-си, в пятницу, 20 августа, он должен будет дать пояснения по делу, которое сегодня возбудила Генеральная прокуратура.

Уголовное производство открыто по ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

Знак, входящий в Координационный совет для трансфера власти, заявил, что несмотря на дело, продолжит свою работу.

«Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того, чтобы осложнить работу совета», — сказал он.

Читайте дальше:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный юрист избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Максим Знак вызван в Следственный комитет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делать если родственник или близкий человек пропал? Отвечает адвокат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика