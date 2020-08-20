Что делать если родственник или близкий человек пропал? Отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

TUT.BY делал подробную инструкцию для тех, кто рискует быть задержанным или уже пострадал во время задержаний на прошлой неделе . Однако некоторые темы остались открытыми, а читатели LADY продолжают отправлять нам вопросы в рубрику «Советы адвоката». В связи с этим мы сделаем несколько тематических выпусков. Надеемся, что эта информация будет вам полезна, а еще лучше — не понадобится.

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

В такой ситуации следует действовать незамедлительно.

Общий алгоритм действий следующий.

Для начала необходимо позвонить по телефонному номеру «102» и сообщить о том, что конкретный человек пропал без вести, указав его фамилию, имя, отчество, дату рождения и возраст, особые приметы, когда его видели в последний раз и при каких обстоятельствах. Именно в милиции собирается информация о задержанных лицах, лицах, в отношении которых совершены противоправные действия, о пропавших без вести, и прием обращений осуществляется круглосуточно. Поступившее обращение будет зафиксировано с сохранением аудиозаписи разговора со звонившим, что предполагает дальнейшую работу правоохранительных органов с поступившей информацией.

По последним августовским событиям также можно позвонить на «горячую линию» МВД Республики Беларусь, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных в связи с участием в массовых мероприятиях по стране. «Горячая линия» МВД Республики Беларусь была открыта с 14 августа 2020 года и продолжает работу, конкретные номера телефонов указаны на официальном сайте Министерства с разбивкой по г. Минску и областям. В ходе звонка можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках. Кроме этого, списки задержанных имеются в различных интернет-источниках, а на специальной платформе TUT можно разместить фотографию и информацию о пропавшем лице.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY / Снимок носит иллюстративный характер

В том случае, если не получилось быстро выяснить информацию о местонахождении пропавшего, следует обратиться с заявлением о пропаже человека в правоохранительные органы.

Какое заявление необходимо подать в правоохранительные органы в случае пропажи человека?

Если ваш близкий человек или родственник пропал, безотлагательно пишите заявление о пропаже конкретного человека в правоохранительные органы. Прием заявлений ведется в круглосуточном режиме.

Как и в случае звонка в милицию, в заявлении уже письменно следует указать фамилию, имя, отчество пропавшего, его возраст, дату рождения, последнее место жительства или место нахождения, место работы, номер мобильного телефона, которым пользовался пропавший, особые приметы (одежда, татуировки, шрамы, родимые пятна на видимых участках тела и любые другие индивидуальные особенности), когда было последнее общение с пропавшим, где и с кем он находился, куда направлялся, какими аккаунтами в социальных сетях пользовался и т.д.

Нужно продумать и максимально полно сообщить сотрудникам милиции имеющуюся у вас иную информацию, которая может помочь в поиске.

При подаче заявления имеет смысл предоставить сотрудникам милиции несколько фотографий пропавшего, которые по дате съемки приближены к дате пропажи человека и которые достоверно отражают внешний вид искомого лица.

Каким образом можно подать заявление о пропаже человека?

Такие заявления могут быть написаны непосредственно в правоохранительных органах (самостоятельно или при помощи дежурного сотрудника), направлены туда почтовым отправлением, посредством отправки электронного письма или заполнения специальной формы на официальных сайтах правоохранительных органов. При этом следует учитывать оперативность поступления адресату заявления о пропаже человека в зависимости от способа подачи заявления.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY / Снимок носит иллюстративный характер

Куда обратиться с заявлением о пропаже человека?

Заявление о пропаже человека можно написать в любом ближайшем отделе или управлении внутренних дел, опорном пункте милиции вне зависимости от места жительства как заявителя, так и пропавшего лица. Например, если ваш родственник, проживающий в г. Минске перестал выходить на связь, а вы живете в г. Витебске, обращайтесь в ОВД г. Витебска. При этом информация о пропавшем лице будет передана во все органы внутренних дел Республики Беларусь.

В таком же порядке подаются аналогичные заявления почтовым отправлением или посредством отправки электронного письма, заполнения специальной формы на сайте.

Как удостовериться в том, что поданное заявление о пропаже человека принято?

При подаче заявления документу присваивается регистрационный номер, а заявителю разъясняется право на получение талона о регистрации принятого заявления, то есть об этом нужно прямо сказать. Если по какой-либо причине Вам не был выдан талон, следует записать или запомнить регистрационный номер и дату подачи заявления, чтобы иметь возможность оперативно уточнять информацию о работе правоохранительных органов по поступившему обращению. Также рекомендую до подачи заявления о пропавшем лице сфотографировать написанное заявление. Как вариант, можно подготовить два экземпляра заявления и попросить сотрудника правоохранительного органа проставить на одном из них отметку о приеме письменного обращения с указанием даты и информации о сотруднике, принявшем заявление.

Как будет рассматриваться заявление о пропаже человека?

Реагирование начинается незамедлительно и независимо от времени исчезновения, особенно если речь идет о пропаже несовершеннолетних. Сроков прекращения поиска пропавших людей нет.

Что делать, если в приеме заявления о пропаже человека отказано?

Подобный отказ следует обжаловать в прокуратуру по месту нахождения правоохранительного органа, отказавшего в приеме заявления.

Какие самостоятельные действия по поиску пропавшего человека можно предпринять?

В дополнение к указанным выше неотложным действиям, можно обзвонить медицинские учреждения, обратиться в добровольные поисково-спасательные и волонтерские отряды.

Анализируя опыт адвокатов, оказывающих помощь по рассматриваемым вопросам, следует отметить, что именно звонок по телефонному номеру «102» способствует получению информации о месте нахождения человека, а иногда пропавший гражданин сам выходит на связь со своими родственниками.