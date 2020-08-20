Первоклассные сборы: в Беларуси заработали школьные базары

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До первых звонков в Беларуси остается чуть больше недели, но у родителей и школьников еще есть время подготовиться. По всей стране развернулась специализированная торговля . Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова оценила ассортимент.

Выбрать все сразу слишком утомительно, поэтому второклассница Ева вместе с мамой собирается в школу уже месяц. Рюкзак и канцтовары купили, сейчас блуждают в лабиринтах вешалок – нужны новая юбка, брюки и блузка. Мама смотрит на качество, дочка – на цвет.

Отшивать школьную коллекцию на этой фабрике начали еще в мае. Дизайнеры сделали акцент на комфорт и практичность. Основная ткань – академик – разновидность трикотажа. Материал очень мягкий и почти не мнется.

«Старались делать все максимально комфортным. Например, штанишки для мальчиков. Мы не делали никаких пуговиц и ширинок. В школьном возрасте детки могут расти непропорционально. Кто-то очень худенький, кто-то полнее», – отметила бренд-менеджер Вероника Сапега.

Форма – это уже не скучно. Есть разнообразие расцветок и принтов. Производители придумывают необычные детали. Например, один пиджак в магазине прозвали одеждой отличника, так как на подкладке есть таблица умножения. Кому-то моду диктует школа, а кто-то сам задает тон. Главное – стиль должен быть деловым.

«Первоклассники в основном покупают целый лук. Туда входит костюм, сарафан, блузка либо жакетик, блузка, полный комплект. А вот старшая школа покупает больше выборочно. Отдельно покупают блузочку. Актуальна спортивная одежа, жилеты у нас бюджетные покупают», – сказала товаровед Анжелика Койпиш.

Еще один атрибут школы – ранец. На нем, советуют специалисты, лучше не экономить. Для первоклассников – портфель с жестким каркасом. Позвоночник еще не окреп, а нагрузки увеличились. Некоторые модели даже помечены особой биркой, что одобрены ортопедами. Важный момент – лямки. По ширине они должны быть примерно четыре сантиметра. Внутри сетчатый материал, чтобы не терли и не скользили.

«Вес школьного рюкзака первоклассника должен составлять 10% от его массы. Если ваш ребенок весит 20 килограммов, то два килограмма рюкзак со всеми книгами и пеналами, а пустой рюкзак – это граммов 700 не больше. Не все производители пишут вес рюкзака», – отметил врач-ортопед Рустам Айзатулин.

Школьные базары в основном разместились в универмагах и крупных торговых центрах. На них можно полностью экипировать школьника: от карандашей и тетрадей до одежды и обуви. А вот от уличной торговли решили отказаться. В магазинах выше спрос. Чтобы сборы в школу не были обременительными для семейного бюджета, многие продавцы устраивают дни скидок, а старые коллекции предлагают по сниженным ценам.