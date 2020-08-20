Сколько теряет Беларусь за день забастовки одного крупного предприятия

озвучил Sputnik бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) за сутки простоя Минского автомобильного завода (МАЗ) недополучит порядка четверти миллиона рублей, такую цифруSputnik бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.





По словам Ладутько, если рабочие, к примеру МАЗа, хотя бы один день не выйдут на работу, то это отразится не только на самом заводе, но и на фонде социальной защиты.





"Умножьте количество сотрудников МАЗа, около 16 тысяч человек, на среднюю зарплату на предприятии, примерно 1,2 тысячи рублей. Таковы будут потери (за месяц 19,2 миллиона рублей, в день – 640 тысяч – Sputnik). Плюс фонд социальной защиты населения, откуда формируются пенсии, недополучит 35% от этих зарплат", – поясняет Ладутько.





Таким образом, исходя из расчета бывшего градоначальника, только за один день простоя Минского автомобильного завода ФСЗН недосчитается порядка 224 тысячи рублей, а за месяц – 6,7 миллиона.





Ладутько отметил, что длительные забастовки могут сильно ударить непосредственно по самому предприятию, которое попросту потеряет рынки сбыта продукции.









"Никто ждать поставок нашей продукции не будет, ее просто купят в другом месте. Сегодня в мире 40% производственных мощностей недозагружено, поэтому идет мировая схватка за рынки сбыта. И она идет разными способами", – заявил бывший мэр.

По мнению Ладутько, забастовка - не выход из сложившейся ситуации в стране, лидеры профсоюзов должны садиться за стол переговоров с руководством предприятий и представителями власти. При этом он подчеркнул, что такие переговоры нужно было проводить намного раньше и на постоянной основе.





"В CCCР с каждым сотрудником предприятия была налажена индивидуальная работа. По спорным вопросам проводились собрания. А где вы видите живые собрания сейчас? Они проводятся, когда уже "пробоина на корабле", – высказал мнение собеседник.





В Беларуси десятый день не прекращаются акции протеста несогласных с результатами выборов президента. С понедельника, 17 августа, рабочие многих заводов присоединились к митингующим и объявили о начале забастовки.







