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Сколько теряет Беларусь за день забастовки одного крупного предприятия
Источник материала: Партизан
Бывший глава Минска Николай Ладутько предположил, какими могут быть последствия простоя столичных заводов не только для их работников, но и для пенсионеров.
Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) за сутки простоя Минского автомобильного завода (МАЗ) недополучит порядка четверти миллиона рублей, такую цифру
По словам Ладутько, если рабочие, к примеру МАЗа, хотя бы один день не выйдут на работу, то это отразится не только на самом заводе, но и на фонде социальной защиты.
"Умножьте количество сотрудников МАЗа, около 16 тысяч человек, на среднюю зарплату на предприятии, примерно 1,2 тысячи рублей. Таковы будут потери (за месяц 19,2 миллиона рублей, в день – 640 тысяч – Sputnik). Плюс фонд социальной защиты населения, откуда формируются пенсии, недополучит 35% от этих зарплат", – поясняет Ладутько.
Таким образом, исходя из расчета бывшего градоначальника, только за один день простоя Минского автомобильного завода ФСЗН недосчитается порядка 224 тысячи рублей, а за месяц – 6,7 миллиона.
Ладутько отметил, что длительные забастовки могут сильно ударить непосредственно по самому предприятию, которое попросту потеряет рынки сбыта продукции.
"Никто ждать поставок нашей продукции не будет, ее просто купят в другом месте. Сегодня в мире 40% производственных мощностей недозагружено, поэтому идет мировая схватка за рынки сбыта. И она идет разными способами", – заявил бывший мэр.
По мнению Ладутько, забастовка - не выход из сложившейся ситуации в стране, лидеры профсоюзов должны садиться за стол переговоров с руководством предприятий и представителями власти. При этом он подчеркнул, что такие переговоры нужно было проводить намного раньше и на постоянной основе.
"В CCCР с каждым сотрудником предприятия была налажена индивидуальная работа. По спорным вопросам проводились собрания. А где вы видите живые собрания сейчас? Они проводятся, когда уже "пробоина на корабле", – высказал мнение собеседник.
В Беларуси десятый день не прекращаются акции протеста несогласных с результатами выборов президента. С понедельника, 17 августа, рабочие многих заводов присоединились к митингующим и объявили о начале забастовки.
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Бывший глава Минска Николай Ладутько предположил, какими могут быть последствия простоя столичных заводов не только для их работников, но и для пенсионеров.
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