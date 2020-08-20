|
«Те, кто избивал людей, не отмоются от этого скотства никогда». Мария Колесникова выступила с жестким обращением к силовикам
Источник материала: Навiны
Один из лидеров избирательной кампании Светланы Тихановской Мария Колесникова выступила с жестким заявлением.
Она отметила, что «нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания, кто ходит с нами по одним улицам — люди или нет?»
По ее мнению, «своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда».
Колесникова рассказала, что если силовики перейдут на сторону народа, откажутся выполнять преступные приказы, им будут гарантированы безопасность и неприкосновенность.
Читайте дальше:
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Те, кто избивал людей, не отмоются от этого скотства никогда». Мария Колесникова выступила с жестким обращением к силовикам
Один из лидеров избирательной кампании Светланы Тихановской Мария Колесникова выступила с жестким заявлением.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)