Водитель обнародовал видео собственного жесткого задержания в Минске (видео)

Источник материала: Onliner

Совершенно случайно регистратор гродненца Максима сохранил запись задержания водителей на проспекте Пушкина в Минске. Среди задержанных оказался и сам парень. Когда его освободили, он нашел свою машину и забрал из нее регистратор. Регистратор отметил это видео как аварийное, когда стучали по стеклам, поэтому оно сохранилось. Максим попросил опубликовать запись в надежде, что больше такое насилие не повторится.

— Максиму 23 года. Он работает в одной из минских компаний в сфере доставки на личном автомобиле, — пишет AutoGrodno. — 10 августа он задержался на работе и ехал поздно вечером из микрорайона Малиновка в район Ботанического сада к месту ночлега.

— Интернет был выключен, навигатор не работал, и я не знал, как ехать, — рассказал Максим. — В результате поехал за большинством и оказался в самом эпицентре событий — в пробке на проспекте Пушкина. В заторе я простоял долгое время, а дальше стали слышны выстрелы и хлопки от взорвавшихся гранат. В 2:00 взрывы стали приближаться, автомобилисты начали разворачиваться в разрыв, я доехал до перекрестка с улицей Пономоренко. Что было дальше, понятно из видео: слева подъехали два микроавтобуса с силовиками, из окна одного из бусов велась стрельба. Затем люди в черной форме и балаклавах стали задерживать водителей, вытягивая их из-за руля. По автомобилю BMW били дубинками, но машина уехала, и ее не стали преследовать. Остальные автомобили силовики не повреждали, но с водителями общались бескомпромиссно.

— На видео этого не видно, но на меня наставили оружие, какой-то дробовик. Я и без этого никак не сопротивлялся, выполнял все указания, — рассказывает Максим. — По итогу меня загрузили в микроавтобус и повезли в РОВД. По дороге били и спрашивали, зачем я эти баррикады строил, решил революцию устроить? Я просто молчал, не знал, что ответить. Привезли в РОВД, где стяжками затянули руки. Стертая от них кожа до сих пор напоминает о тех событиях.

В РОВД на нас составили протокол, и там были допущены ошибки по времени, месту задержания и так далее. Из РОВД повезли на автозаке в Жодино. Сначала нас повезли в одной машине, где в так называемом «стакане» было по два человека. Было очень тесно. Потом нас перевели в другой автозак, где поставили на пол на колени. В этом автозаке все «стаканы» уже были заняты. После получаса на коленях на рифленом полу зубья стали впиваться — боль невыносимая, ноги затекли. Кто просился изменить положение тела, того начинали бить. Но когда боль в ногах стала невыносимой, я решил, что мне уже не страшны побои, и изменил немного положение. Мне повезло, меня не заметили или не захотели бить. Один мужчина говорил, что у него проблемы с сердцем, что там стоит что-то искусственное, ему ответили: «Попробуй пошевелиться — и больше ты вообще не будешь шевелиться».

В Жодино ехали часа полтора. Потом еще в Жодино около часа стояли на коленях в автозаке, ожидая так называемую «разгрузку». В Жодино отношение сотрудников было без вопросов, претензий нет. До меня суд так и не дошел, через трое суток меня выпустили. На улице меня встретили волонтеры, предложили доехать до Минска и ночлег. В Минск сразу приехали мои родители из Гродно. Мы вместе снова вернулись в Жодино, чтобы забрать мои вещи, но ничего не получилось. Тогда мы поехали забирать машину, узнав, что она находится на штрафстоянке. Там сторож сказал, что не имеет права отдать нам машину без бумаги из ГАИ. Однако в субботу в ГАИ такую бумагу получить не удалось, и машина осталась на штрафстоянке, мы с родителями вернулись в Гродно.

До сих пор на руках нет никаких документов. Ни протокола задержания, ни протокола об административном правонарушении, ни справки об освобождении. Не вернули телефон и ключи от машины. Не понимаю, в каком правовом статусе нахожусь и что делать дальше. Пока нахожусь в Гродно, в Минск ехать смысла нет: работа была связана с собственным автомобилем. Что касается следов от ударов на теле, то остались следы от стяжек, поврежден палец, который сильно прижали в автозаке. На спине был синяк от ударов дубинками, но за неделю он почти сошел.





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