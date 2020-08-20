На первый энергоблок БелАЭС загружено ядерное топливо

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В первый энергоблок Белорусской атомной электростанции загружено ядерное топливо . 163 кассеты уже в реакторной установке. Вес одной – полтонны. Топливо Новосибирского завода химконцентратов, передает «МИР 24».

«Все системы вводятся в соответствии с теми временными интервалами, которые установлены. Все идет по плану. Станция сама определяет, что есть готовность к переходу к следующему этапу. Они направляют нам уведомление», –рассказала начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Ольга Луговская.

Далее энергетический пуск и включение в сеть. Первые киловатт-часы станция будет использовать для своей же работы. А вот вырабатывать электроэнергию для общего пользования планируют в начале следующего года. По данным Минэнерго, ввод станции обеспечит около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, заменит почти пять миллиардов кубометров природного газа в год. Суммарная мощность атомной электростанции в Островце 2400 мегаватт. Ввод второго энергоблока запланирован на 2022 год.