ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На первый энергоблок БелАЭС загружено ядерное топливо

20.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В первый энергоблок Белорусской атомной электростанции загружено ядерное топливо. 163 кассеты уже в реакторной установке. Вес одной – полтонны. Топливо Новосибирского завода химконцентратов, передает «МИР 24».

«Все системы вводятся в соответствии с теми временными интервалами, которые установлены. Все идет по плану. Станция сама определяет, что есть готовность к переходу к следующему этапу. Они направляют нам уведомление», –рассказала начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Ольга Луговская.

Далее энергетический пуск и включение в сеть. Первые киловатт-часы станция будет использовать для своей же работы. А вот вырабатывать электроэнергию для общего пользования планируют в начале следующего года. По данным Минэнерго, ввод станции обеспечит около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, заменит почти пять миллиардов кубометров природного газа в год. Суммарная мощность атомной электростанции в Островце 2400 мегаватт. Ввод второго энергоблока запланирован на 2022 год.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суммарная мощность атомной электростанции в Островце 2400 мегаватт. Ввод второго энергоблока запланирован на 2022 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Голос» представил итоговый отчет о президентских выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика