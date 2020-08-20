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В Жлобине против Колесниковой власть выставила областного военкома

20.08.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Массовая акция состоялась 20 августа в Жлобине. На площадке у Дворца культуры металлургов собрались как сторонники перемен, так и группа поддержки Лукашенко.

В Жлобине против Колесниковой власть выставила областного военкома

Встреча с Марией Колесниковой — представителем штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской — анонсировалась в соцсетях. К 18:00 здесь собралось достаточно много горожан, несмотря на то, что милиция предупреждала их: митинг — несанкционированный. Колесникова приехала около 18:35, ее ждали около тысячи человек.

Не успела она начать выступать, как на площадку пришел военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов с командой поддержки под зелено-красными флагами. Они перебивали Колесникову, крича в мегафон.

В Жлобине против Колесниковой власть выставила областного военкома

В Жлобине против Колесниковой власть выставила областного военкома

В Жлобине против Колесниковой власть выставила областного военкома

Колесникова говорила, что приехала поддержать работников Белорусского металлургического завода, которые планировали забастовку и на прошлой неделе приостанавливали работу печей. Военком, в свою очередь, заявлял, что заводы должны работать. В итоге оба оратора выступали по очереди с противоречивыми заявлениями.

Люди скандировали «Света, Света!», имея в виду Светлану Тихановскую. Военком кричал в ответ: «Спасибо, люди, но я — Андрей!». Собравшиеся скандировали ему «Уходи!», на что военком и его команда кричали в адрес Колесниковой «Уезжай!».

В Жлобине против Колесниковой власть выставила областного военкома

После митинга его участники пошли провожать Колесникову к автомобилю. В это время команда под государственными флагами преследовала их криками: «Уезжай!» и «Беларусь не отдадим».

 
 
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Массовая акция состоялась 20 августа в Жлобине. На площадке у Дворца культуры металлургов собрались как сторонники перемен, так и группа поддержки Лукашенко.
 
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