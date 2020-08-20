ЦИК насчитал за Тихановскую 224 голоса, а на платформу «Голос» пришло 1850 фото бюллетеней

В итоговом отчете платформы «Голос» о выборах президента в Беларуси указано , что данные ЦИК значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов.

На сайте платформы «Голос» сообщается, что совместно с платформой «Зубр» и «Честные люди» собраны и обработаны итоговые протоколы 1310 избирательных участков - из 5767 по всей Беларуси. В официальных протоколах - 1 875 998 избирателей, что составляет 32,2% от 5 818 955 проголосовавших, анализирует TUT.BY .

«На множестве избирательных участков протоколы не вывешивались комиссиями. Также зафиксировано большое количество участков, где протоколы вывешивались без подписи или где комиссии препятствовали фотосъемке протоколов», - говорится в отчете.

Голоса за Тихановскую посчитаны неправильно

«На участках, по которым у нас есть протоколы, голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось», - говорится в документе.

Результаты обработки 1310 протоколов показали, что Тихановская набрала более 81% от итогового количества голосов, озвученных в ее пользу Центризбиркомом - 471 709 из 588 619.

По протоколам, которые получить не удалось, кандидат в президенты должна набрать оставшуюся часть голосов - 116 910.

То есть на оставшихся необработанных участках (4457) за Тихановскую должно было проголосовать в среднем по 26 человек, что выглядит нереалистично, так как на уже обработанных участках за нее голосовало в среднем по 360 человек.

Платформа не согласна с официальными результатами

«На 59% избирательных участков в Минске у Тихановской больше голосов по протоколам, чем на 100% участков в Минске по итоговым данным ЦИК. Это значит, что в действительности за Тихановскую в Минске проголосовало больше людей, чем озвучил ЦИК. И итоговые данные, озвученные Центризбиркомом, никак не связаны с протоколами голосования», - подчеркивают авторы отчета.

Так, согласно официальным итоговым данным ЦИК, в Минске за Тихановскую избиратели отдали 126 861 голос на 731 участке. Были проанализированы официальные протоколы с 432 столичных избирательных участков (59% от общего их числа в Минске). На этих 432 участках за Тихановскую уже проголосовало больше - 132 941 человек.

Данные по Минской области также не совпадают. Согласно ЦИК, за Тихановскую избиратели отдали 115 304 голоса на всех 993 участках Минской области.

При этом на 257 участках, протоколы которых оказались в распоряжении платформы (26% от всех участков Минской области), за Тихановскую отдано 114 553 голоса. Или 99,3% от числа, озвученного ЦИК. То есть на оставшиеся 74% участков остается всего 0,7% голосов за Тихановскую.

Голоса за Лукашенко тоже подсчитаны неправильно

По результатам ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей Беларуси. Однако, согласно официальным протоколам УИК с 1310 участков, кандидат Александр Лукашенко набрал около 61,7% голосов, что существенно ниже результата от ЦИК в 80,1%.

Однако на трети избирательных участков были зафиксированы расхождения между числом бюллетеней и количеством голосов за того же кандидата в итоговом протоколе УИК. Поэтому даже результат в 61,7% не является достоверным.

Сопоставление данных из официальных протоколов УИК с фотографиями бюллетеней на платформе «Голос» привело к обнаружению несоответствий на минимум 440 участках из этих 1310.

Данные ЦИК недостоверны

В 1310 официальных протоколах, представленных на платформе, содержатся противоречивые данные.

Согласно официальным данным из итоговых протоколов УИК, на 1115 участках победу одержал Лукашенко и на 195 участках - Тихановская.

На 195 участках, где официально победила Тихановская, она набрала в среднем 56,7% голосов. Лукашенко на этих же участках набрал всего 31,3%.

На 1115 участках, где официально победил Лукашенко, он набрал в среднем 66,6%. Тихановская на этих же участках набрала всего 20,4%.

На оставшиеся 4457 участков приходится 3 942 957 избирателей. Которые, согласно официальным результатам ЦИК, распределились следующим образом: 116 910 голосов - за Тихановскую и 3 503 283 - за Лукашенко.

«Это значит, если верить ЦИК, то на оставшихся 4457 участках Тихановская набирает в среднем всего 2,97% голосов. Лукашенко же получает фантастические 88,85%. Получается, что (если допустить, что данные ЦИК - пишут авторы отчета.