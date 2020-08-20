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«Власти Беларуси боятся огласки. Они не хотят, чтобы была рассказана правда о протестах населения»

20.08.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси задержали группу журналистов итальянского государственного телеканала Rai.

«Власти Беларуси боятся огласки. Они не хотят, чтобы была рассказана правда о протестах населения»

По словам журналистки Эммы Фарне, пишет Би-би-си, выйти в город из аэропорта съемочной группе не разрешили.

В главной воздушной гавани Беларуси они провели ночь, а в четверг их выслали на родину.

Что стало причиной для такой меры власти, по словам Фарне, не объяснили.

«В аэропорту нас и еще десять журналистов из разных стран разделили на женщин и мужчин. Нашу ручную кладь подвергли досмотру, полицию интересовали микрофоны и телекамеры… После того, как у нас забрали паспорта, нас сопроводили в специальное помещение, и служащий проконтролировал, чтобы мы забронировали билеты на первый же рейс в Италию, куда нас выслали», — сообщила журналистка.

По мнению президента Национальной федерации итальянской прессы Джузеппе Джульетти, «власти Беларуси боятся огласки. Они не хотят, чтобы была задокументирована и рассказана правда о протестах населения».

Глава организации считает, что официальный Минск «хочет не допустить», чтобы европейское общественное мнение «получило информацию о событиях в стране».

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси задержали группу журналистов итальянского государственного телеканала Rai.
 
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