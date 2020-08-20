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Макрон назвал возможных посредников для диалога в Беларуси
Источник материала: Навiны
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал возможных посредников для диалога между властью и обществу в Беларуси.
По его словам, передает
Макрон подчеркнул, что белорусы сами должны организовать этот диалог.
«Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Беларусь согласится на его посредничество — при участии других институтов, в частности, ОБСЕ, и подключив Россию», — резюмировал глава французского государства.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал возможных посредников для диалога между властью и обществу в Беларуси.
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