Макрон назвал возможных посредников для диалога в Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал возможных посредников для диалога между властью и обществу в Беларуси.



Фото из микроблога Эмманюэля Макрона

По его словам, передает Би-би-си , «в Беларуси необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом».

Макрон подчеркнул, что белорусы сами должны организовать этот диалог.

«Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Беларусь согласится на его посредничество — при участии других институтов, в частности, ОБСЕ, и подключив Россию», — резюмировал глава французского государства.