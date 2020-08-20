ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон назвал возможных посредников для диалога в Беларуси

20.08.2020 21:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал возможных посредников для диалога между властью и обществу в Беларуси.

Макрон назвал возможных посредников для диалога в Беларуси
Фото из микроблога Эмманюэля Макрона

По его словам, передает Би-би-си, «в Беларуси необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом».

Макрон подчеркнул, что белорусы сами должны организовать этот диалог.

«Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Беларусь согласится на его посредничество — при участии других институтов, в частности, ОБСЕ, и подключив Россию», — резюмировал глава французского государства.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал возможных посредников для диалога между властью и обществу в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
«У Тихановской украли голоса — Лукашенко не может считаться президентом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика