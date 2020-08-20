«Камера зафиксировала двух людей». Латушко объяснил, почему к нему приехали следователи

Источник материала: Onliner

Прошлой ночью дом Павла Латушко, расположенный в пригороде Минска, подвергся нападению вандалов: неизвестные нарисовали бело-красно-белые флаги, испачкали фасад краской. Об этом стало известно еще утром, а ближе к ночи в дом к загоревшейся (в очередной раз) политической звезде приехали следователи. Такой визит многих насторожил, ведь Павла Павловича (вместе с Максимом Знаком и лидером стачкомитета МТЗ Сергеем Дылевским) вызвали в СК, но уже по другой причине. Созвонились с Латушко и выяснили, что случилось.





— Действительно, я подал заявление в милицию, ко мне прибыли сотрудники Следственного комитета, которые в настоящий момент разбираются по факту совершенного хулиганства. Одна из камер, установленная в доме напротив, зафиксировала, как в 02:45 двое мужчин подошли к дому, забросали его краской, разукрасили ограждение и уехали на автомобиле через перекресток. Так что сейчас проводятся следственные действия.

Что же касается остального, то меня действительно вызвали в Следственный комитет. Я должен явиться завтра, — рассказал Павел Латушко.