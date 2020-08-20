ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское «Динамо» узнало, кто будет следующим соперником в Лиге чемпионов

21.08.2020 13:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» узнало соперника по новому розыгрышу Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором квалификационном раунде белорусскому клубу предстоит помериться силами с командой «Сараево».

Брестское «Динамо» узнало, кто будет следующим соперником в Лиге чемпионов

В гостевом противостоянии стартового раунда отбора боснийский клуб уверенно оставил не у дел валлийский «Коннас Куэй» с результатом 2:0. А дружина Сергея Ковальчука разгромила «Астану» – 6:3.

Дуэль в рамках второго этапа отбора пройдет уже 26 августа. Хозяевами вновь будут брестские динамовцы.

Люди в материале: Сергей Ковальчук

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Брестское «Динамо» узнало соперника по новому розыгрышу Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором квалификационном раунде...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Камера зафиксировала двух людей». Латушко объяснил, почему к нему приехали следователи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика