«Братцы, нам бы день простоять, да ночь продержаться». Министр Хренин и военная тайна режима

Появившиеся в интернете выдержки аудиозаписи выступления министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина перед руководителями структурных подразделений его ведомства на кого-то могло произвести удручающее впечатление. А меня оно почти обрадовало. Или, во всяком случае, успокоило.





Могу объяснить, почему так.





Прежде всего, до сих пор белорусская армия не участвовала в процессе подавления мирных протестов. Не было такой необходимости. Справлялись тонтон-макуты Юрия Караева. Сейчас ситуация явно изменилась. Не смею думать, что у самого «черного генерала» вдруг проснулась совесть. Но что-то явно случилось. Может быть, за три дня в семьях или казармах омоновцы успели прийти в себя и обдумать случившееся. Может, усталость у них накопилось. В общем, в верхах явно начали обсуждать вопросы применения армии.





Владимир Путин показал шиш своему заклятому союзнику. Согласимся с тем, что это – самая приятная По времени встреча Хренина с генералитетом последовала практически немедленно (на следующий день) после того, как из России пришло сообщение о готовности помочь армией только в случае очевидного вмешательства Запада во внутренние белорусские дела. То есть,Согласимся с тем, что это – самая приятная новость за последние дни для всех нас, включая лицо, все еще занимающего главный кабинет в министерстве иностранных дел Беларуси. Интервенции, судя по всему, не будет. В лучшем случае, пришлют штрейкбрехеров – и то не в солигорские шахты, а на телевидение.





Наконец, третье. Процитирую слова все еще министра обороны (Хренина – но тут уж, как говорится, какой есть) по сайту «Нашей Нивы»:





– Те люди, которые уходят от нас, их немного. Перекрасились быстро, начинают нас грязью поливать. Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом? будете вы стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит «Не выполняйте преступные приказы». Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона – не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… – мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран.





Ну, насчет неразваленной государственной системы и избранного президента (кстати, генерал предусмотрительно в этот момент не называет его имени) – это, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. А вот весь пассаж вокруг политтехнологов госпожи Тихановской – это очень интересно.





Это я по поводу тезиса о «преступных приказах». Министр Хренин говорит – «преступный он, не преступный… – мы люди военные».





Лучше бы Хренин был политработником. Тогда бы он, по крайней мере, точно знал, чем закончилась Вторая мировая война. А закончилась она двумя трибуналами – в Нюрнберге для Германии и в Токио для Японии. И в обоих случаях, кроме политических руководителей и крупных государственных деятелей, там вешали военных. Тех самых, кто отдавал и – внимание!!! – исполнял преступные приказы. Генералов вешали.













Присяга солдата Вооруженных сил Республики Беларусь. Фото из ахива Belsat.eu

Со времен Нюрнберга ни один офицер, транслирующий солдатам преступный приказ (то есть, приказ противоречащий международным обязательствам страны, в частности, предусматривающим неприменение армии для разрешения внутриполитических конфликтов и против мирного населения), не может оправдываться тем, что он – всего лишь исполнитель. Транслирование заведомо преступного приказа превращает его самого в военного преступника. То есть, в случае с Беларусью, вешать его точно не будут, но до пожизненного можно легко допрыгаться.





Но и это, друзья мои, не самое интересное. Самое интересное – то, что, похоже, обращения госпожи Тихановской все-таки обсуждаются в высших армейских кругах. И слова о «преступном приказе» обозначают, что степень преступности возможного приказа, исходящего от все еще главнокомандующего, некоторыми генералами и офицерами, как минимум, осознается. Даже если они не возразили министру Хренину.









Согласитесь: вполне успокаивающие выводы. То есть, разумеется, не только успокаивающие, но и мобилизующие противоположную сторону конфликта. Потому что если слова министра сводятся к формуле «Братцы, нам бы день простоять, да ночь продержаться», то и у оппонентов режима появляется стимул продержаться, как минимум, в два раза дольше. Нет никакой военной тайны. Проиграет тот, у кого нервы сдадут первыми.





Судя по истеричной попытке министра спрятаться за приказ, каким бы он ни был, у него нервы уже сдали.