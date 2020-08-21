Головченко: ситуация на заводах нормальная

Все предприятия Беларуси работают в нормальном режиме, нигде не снижена производственная активность, производственные планы выполняются, заявил премьер-министр Роман Головченко.





«Может, есть небольшие частные компании, которые закрылись. То, что создает основу промышленности республики, там ситуация нормальная», — заверил Головченко в эфире телеканала ОНТ.

Отвечая на вопрос о забастовке на «Беларуськалии», Головченко отметил, что это очень важное для экономики страны предприятие. «Не случайно целенаправленное фокусное воздействие оказывалось на белорусских горняков. Там три-четыре дня назад ситуация была непростая, осуществлялись попытки взбудоражить, стачкомы (создать. — БелаПАН.). Мы приняли решение: дойти до людей, объяснить, что им предлагают, куда их зовут», — сказал глава правительства. При этом он отметил высокие заработки шахтеров и социальный пакет от предприятия. «Когда схлынули эмоции, и люди взвесили на чаше весов, куда их зовут и что предлагают, ситуация изменилась. Сегодня все рудоуправления и горно-обогатительные фабрики работают практически в режиме полной загрузки», — сообщил Головченко.

Глава правительства отметил, что белорусское законодательство не предполагает помощь бастующим, а материальная и финансовая помощь партиям и другим объединениям запрещена. «Тот, кто говорит о помощи, сознательно идет на манипуляции и замалчивание. Если посмотреть на телеграм-каналы, создается впечатление, что Беларусь встает или встала. Уже который день — завтра все встанут», — сказал Головченко.

Он заявил, что каждый день правительство мониторит ситуацию в промышленности. «У нас 650 тыс. человек занято на крупных предприятиях. По состоянию на сегодняшнее утро по тем или иным причинам не приступили к работе или приступили, но не выполняют свои обязанности 360 человек на девяти предприятиях. И это выдается за то, что Беларусь парализована забастовками недовольных», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, есть люди, которые добровольно ушли в отпуска, чтобы заниматься протестной активностью. «То, что протесты срежиссированы, — это видно, есть свои актеры, прописанные роли», — считает Головченко. Он отметил, что «одни и те же люди кочуют по разным предприятиям, пытаясь один и тот же балаган устроить». «Это не скрыть даже под масками», — считает глава правительства.

«Люди позвали на диалог, хотят получить от власти ответы. Я разговаривал с людьми на МТЗ, но им нужен был не разговор, нужно было показать картинку о том, что власть растоптана. Это надо было снять на камеру — топот, хохот, улюлюканье, закрикивание, захлопывание. После этого нужно было уходить, картинка удалась. Но я не повелся на их провокацию, они поняли, что ловить нечего, и быстро ушли. Осталось порядка 80%, кто остался, и хотел поговорить, и получить ответы на вопросы. И мы полтора часа в жарком режиме обсуждали. Расстались не друзьями, но в спокойной благодушной атмосфере», — рассказал Головченко.

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