В помощь бизнесу. Как законно перенести или отсрочить проверку

Предприниматели могут добиться того, чтобы проверка контролирующих органов была отложена.

О том, как и в каких случаях это возможно, Naviny.by рассказывает адвокат адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Алексей Король.

Шанс отсрочить внеплановую проверку минимален

В Беларуси существуют два вида проверок — выборочные и внеплановые.

В отличие от выборочных, внеплановые проверки нельзя перенести или отсрочить. Это и понятно, ведь контролер назначает внеплановую проверку в том случае, когда получает информацию, что организация нарушила или нарушает закон.

Справка. Назначение и проведение проверок регулируются Налоговым кодексом и положением о порядке организации и проведения проверок, которое утверждено указом от № 510 от 16 октября 2009 года. А перечень из 12 контролирующих (надзорных) органов приведен в постановлении Совмина № 1147 от 13 декабря 2012 года.

Вместе с тем даже во время внеплановой проверки предприниматель может отказаться допустить проверяющих на свою территорию и таким образом отсрочить проверку.

Это возможно в двух случаях. Во-первых, если у контролеров нет служебных удостоверений или предписания на проведение проверки, а во-вторых, если они отказываются вносить необходимые сведения в книгу учета проверок.

Как видно, возможность отсрочить внеплановую проверку связана с тем, что проверяющие не соблюдают установленные процедуры. Однако в последнее время это не так часто случается.

План, который лишает смысла отсрочку

В отличие от внеплановой, выборочная проверка проводится согласно плану, который разрабатывает Комитет госконтроля.

Этот план публикуется на сайте КГК не позднее 15 декабря года, который предшествует году проведения проверки, и 15 июня года, в котором планируется проведение проверки.

Поскольку план выборочных проверок составляется на ближайшее полугодие и публикуется в интернете, каждая организация может ознакомиться с ним и заранее подготовиться к проверке, если обнаружит себя в списке.

По этой причине нет смысла пытаться перенести сроки плановой проверки или просить контролера об отсрочке. Ведь для того, чтобы подготовиться к проверке, организации отведено полгода.

Другое дело, если для этого появилась форс-мажорная причина. Например, заболел директор, юрист или бухгалтер фирмы.

Причины должны быть уважительными

О назначении выборочной проверки предпринимателя должны уведомить письменно. Причем сделать это проверяющие должны не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проверки.

Если организация — плательщик налогов желает перенести сроки проверки, ей необходимо подать в налоговый орган соответствующее заявление.

В заявлении нужно перечислить причины, по которым организация просит перенести проверку.

После этого контролирующий орган должен принять решение о переносе срока проведения выборочной проверки. На это ему отводится два рабочих дня.

При этом по инициативе проверяемого субъекта срок проведения проверки может быть перенесен лишь один раз.

Если налоговый орган откажется перенести сроки проведения выборочной проверки, организация — плательщик налогов обязана обеспечить проверяющим возможность провести эту проверку в изначально установленный срок.

Как не столкнуться с отказом?

Чтобы избежать отказа по формальному признаку, организации нужно не просто воспользоваться своим правом на перенос проверки, а строго руководствоваться пунктом 31 положения о порядке организации и проведения проверок.

Во-первых, заявление о переносе сроков проведения выборочной проверки должно быть составлено от имени и за подписью плательщика (его представителя).

Во-вторых, заявление должно быть подано не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о проведении проверки.

Если этот срок пропущен, писать заявление не имеет смысла. В такой ситуации у налоговых органов нет возможности, а главное, права переносить проверку, поскольку проверяемая организация нарушила пункт 31 положения.

Организациям следует помнить, что закон не определяет критерии, руководствуясь которыми контролер принимает положительное или отрицательное заявление о переносе сроков проверки.

Закон также не требует, чтобы налоговый орган безусловно удовлетворял просьбу проверяемой организации.

В каждом конкретном случае контролер индивидуально решает, является ли причина, которая указана в заявлении, уважительной или нет. Поэтому предпринимателям очень важно документально подтвердить обоснованность и весомость причин для переноса сроков проверки.