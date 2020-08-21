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Главу стачкома МАЗа задержали, лидера стачечного комитета МТЗ вызвали в СК

21.08.2020 09:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Председателя стачкома МАЗа Евгения Бохвалова задержали 20 августа. Главу стачкома МТЗ Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет на сегодня, 21 августа.

Председателя стачкома МАЗа Евгения Бохвалова задержали 20 августа, сообщает TUT.by со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич. По словам Ганусевич, он был задержан сотрудиками милиции. "Обстоятельствах задержания пока выясняются",  - заявила она.

Главу стачкома МТЗ Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет на 11.00 сегодня, 21 августа. Об этом сообщил изданию источник с тракторного завода. По его  же словам, Дылевский надеется, что „выпадет“ из движения бастующих только на сутки, а затем надеется координировать протесты вновь.

Дылевский входит в президиум Координационного совета. Еще одного члена президиума, юриста Максима Знака, также завтра вызывают в СК. Известно, что в его случае вызов касается уголовного дела, возбужденного по факту создания совета.

А в Солигорске стачком «Беларуськалия» сообщил о пропаже Дмитрия Куделевича, одного из членов стачечного комитета.

 
 
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Председателя стачкома МАЗа Евгения Бохвалова задержали 20 августа. Главу стачкома МТЗ Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет на сегодня, 21 августа.
 
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