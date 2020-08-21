Тихановская просит белорусских рабочих продолжить забастовки

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, " Гродно Азота" и других предприятий, вы - символ новой свободной Беларуси (...). Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания, объединяйтесь", - сказала Тихановская в видеообращении, распространенном в пятницу.





По ее словам, цели просты - "прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые прозрачные, свободные и честные выборы".





Она также отметила, что в фонды поддержки бастующим рабочим "уже пожертвованы миллионы", чтобы помочь им "выдержать давление и не сломаться поду грозами".



