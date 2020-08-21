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Apple удешевит компоненты iPhone 12 из-за высокой стоимости 5G-модуля

21.08.2020 09:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple ведет переговоры с поставщиками о снижении стоимости комплектующих для iPhone 12. Об этом сообщает ресурс MacRumors со ссылкой на аналитика Минь-Чи Куо.

Новая линейка iPhone получит поддержку 5G, и эти модули дорогие: они увеличивают стоимость смартфона на 125—135 долларов, и компания ищет способы не повышать цену на устройство для покупателей. Один из вариантов — переход на более простую версию аккумуляторов с меньшим количеством слоев. Плата такой батареи обойдется на 40—50% дешевле тех, что используются в нынешних iPhone.

Аналогичную тактику Apple использует и с поставщиками комплектующих для наушников AirPods.

Премьера линейки iPhone 12 ожидается в октябре. Компания, по нынешней информации, представит четыре смартфона: две младшие версии получат дисплеи с диагоналями 5,4 и 6,1 дюйма, а две модели Pro будут оснащены экранами на 6,1 и 6,7 дюйма.

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Apple ведет переговоры с поставщиками о снижении стоимости комплектующих для iPhone 12. Об этом сообщает ресурс MacRumors со ссылкой на аналитика Минь-Чи Куо.Читать далее…
 
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