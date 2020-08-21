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Apple удешевит компоненты iPhone 12 из-за высокой стоимости 5G-модуля
Источник материала: Onliner
Apple ведет переговоры с поставщиками о снижении стоимости комплектующих для iPhone 12. Об этом
Новая линейка iPhone получит поддержку 5G, и эти модули дорогие: они увеличивают стоимость смартфона на 125—135 долларов, и компания ищет способы не повышать цену на устройство для покупателей. Один из вариантов — переход на более простую версию аккумуляторов с меньшим количеством слоев. Плата такой батареи обойдется на 40—50% дешевле тех, что используются в нынешних iPhone.
Аналогичную тактику Apple использует и с поставщиками комплектующих для наушников AirPods.
Премьера линейки iPhone 12 ожидается в октябре. Компания, по нынешней информации, представит четыре смартфона: две младшие версии получат дисплеи с диагоналями 5,4 и 6,1 дюйма, а две модели Pro будут оснащены экранами на 6,1 и 6,7 дюйма.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Apple ведет переговоры с поставщиками о снижении стоимости комплектующих для iPhone 12. Об этом сообщает ресурс MacRumors со ссылкой на аналитика Минь-Чи Куо.Читать далее…
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