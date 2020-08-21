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США призвали власти Беларуси принять посредничество ОБСЕ

21.08.2020 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майка Помпео призвал руководство Беларуси вести диалог с белорусским обществом, в том числе через недавно созданный Координационный совет, и принять предложение председательства ОБСЕ о содействии этому диалогу.



«Мы настоятельно призываем правительство Беларуси принять предложение председательства ОБСЕ о содействии диалогу и вовлечении всех заинтересованных сторон. Мы поддерживаем международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий», - заявил Майк Помпео.

Помпео заверил, что США остаются приверженцами суверенитета и территориальной целостности Беларуси, а также поддерживают «стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и свой собственный путь, свободный от внешнего вмешательства».

При этом госсекретарь США осудил насилие против протестующих и призвал к немедленному освобождению задержанных.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями в ходе президентских выборов и решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных протестующих и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокирование интернета и жестокое обращение с задержанными. Мы призываем к немедленному освобождению тех, кто был несправедливо задержан, и составлению отчета о пропавших без вести».
 
 
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Госсекретарь США Майка Помпео призвал руководство Беларуси вести диалог с белорусским обществом, в том числе через недавно созданный Координационный совет, и...
 
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