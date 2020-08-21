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Пропал молодой мужчина

21.08.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минской области ведется поиск 28-летнего Никиты Кривцова, о судьбе которого уже более недели ничего не известно.

Пропал молодой мужчина

Как сообщается, мужчина 12 августа вышел из дома (проживает в Жодино на улице Рокоссовского, 10) направился на работу в деревне Королев Стан и пропал.

С тех пор он не выходит на связь с родными и близкими.

 
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В Минской области ведется поиск 28-летнего Никиты Кривцова, о судьбе которого уже более недели ничего не известно.
 
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