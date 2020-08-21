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Пропал молодой мужчина
Источник материала: Навiны
В Минской области ведется поиск 28-летнего Никиты Кривцова, о судьбе которого уже более недели ничего не известно.
Как сообщается, мужчина 12 августа вышел из дома (проживает в Жодино на улице Рокоссовского, 10) направился на работу в деревне Королев Стан и пропал.
С тех пор он не выходит на связь с родными и близкими.
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В Минской области ведется поиск 28-летнего Никиты Кривцова, о судьбе которого уже более недели ничего не известно.
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