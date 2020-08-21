Пропал молодой мужчина

В Минской области ведется поиск 28-летнего Никиты Кривцова, о судьбе которого уже более недели ничего не известно.





Как сообщается, мужчина 12 августа вышел из дома (проживает в Жодино на улице Рокоссовского, 10) направился на работу в деревне Королев Стан и пропал.

С тех пор он не выходит на связь с родными и близкими.