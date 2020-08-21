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Кремль: Заявления Волошина о Лукашенко носят частный характер

21.08.2020 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле с большим уважением относятся к Александру Волошину, руководившему в 1999–2003 годах администрацией президента России, но его нынешние заявления считают лишь словами частного лица.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Сейчас он выражает свою личную точку зрения, он волен это делать. Но эта точка зрения не является официальной», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Волошина, что к массовым протестам в Белоруссии привела утрата Александром Лукашенко ощущения реальности.

«Лукашенко утратил чувство своего народа. Это тяжелая ноша — власть, и, видимо, он в какой-то момент начал терять ощущение реальности. Страна уже хотела чего-то другого, а он ей пытался навязать что-то свое — и политически, и экономически. Накопилось недовольство, что и привело к нынешней ситуации», — сказал Волошин в ходе онлайн-беседы, организованной Школой гражданского просвещения, отвечая на вопрос издания Znak.com.

По словам Волошина, за прошедшее с 1994 года время в белорусском обществе накопилась психологическая усталость и появилось желание перемен, а сам Лукашенко потерял огромную долю популярности, которая была у него в момент победы на первых выборах, когда он выиграл в качестве кандидата оппозиции.

Экс-глава администрации президента России особо отметил, что не понимает зверского отношения силовых структур к участникам протестов.

«Это за гранью добра и зла. Какое-то гестаповское зверство по отношению к соотечественникам. У людей опьянение кровью», — возмутился Волошин.

Он выразил уверенность в том, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси, так как это может только навредить.

«Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Идентифицировать, именовать проблемы внутрибелорусские должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. Мы не стали бы сейчас в этот процесс никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии», — заявил в четверг Песков.
 
 
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В Кремле с большим уважением относятся к Александру Волошину, руководившему в 1999–2003 годах администрацией президента России, но его нынешние заявления считают...
 
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