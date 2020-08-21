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«Идет попытка раскачать госпредприятия». Премьер-министр дал интервью ОНТ

21.08.2020 10:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Премьер-министр Роман Голрвченко в программе «Марков. Ничего личного» заявил, что в Беларуси пытаются раскачать госпредприятия.

«Открываем Конституцию Беларуси. Статья 41 – есть право на забастовку. И на этом заканчивается. Уважаемые трудящиеся, у вас есть право на забастовку по Конституции. Но посмотрим глубже», - сказал он на ОНТ.

Он отметил, что трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом. А там написано, что забастовка как одна из форм защиты прав трудящихся может быть применена только в случае трудовых либо социальных споров. То есть когда нарушается коллективный договор, когда нарушаются трудовые и социальные права работника по его контракту или трудовому соглашению на предприятии.

«Забастовка в белорусском законодательстве (как и в европейском) не предполагает защиты политических прав или взглядов. Более того, для любой забастовки четко прописана процедура. Если у нас есть трудовой спор с нанимателем, надо быть уверенным, что это проблема коллектива», – отметил премьер-министр.

Поэтому четко прописана процедура – как должна проводиться забастовка.

Он пояснил, что это не менее половины коллектива должна избрать своих представителей, которые выступают от имени коллектива. Далее – не менее чем две трети от этой половины должны принять решение, направить уведомление работодателю в двухнедельный срок. На время забастовки приостанавливаются все трудовые и социальные гарантии, не выплачивается зарплата.

Роман Головченко добавил, что в Беларуси около 650 тысяч человек работают в реальном секторе экономики на крупных предприятиях. По состоянию на сегодняшний день из них по тем или иным причинам к работе не приступили около 360 человек. При этом западные СМИ делают подборки новостей о том, что Беларусь «парализована» из-за забастовок. 

Премьер-министр заметил, в стране «идет попытка раскачать госпредприятия, там где наниматель – государство».

«То есть противопоставить работника и государство», – заключил он.

 
Теги: Новости
 
 
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Премьер-министр Роман Голрвченко в программе «Марков. Ничего личного» заявил, что в Беларуси пытаются раскачать госпредприятия.
 
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