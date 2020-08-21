Анонсирована Call of Duty Black Ops: Cold War о противостоянии США и СССР

Источник материала: Onliner

Издатель Activision выпустила дебютный тизер новой части шутера Call of Duty. Действие игры развернется в эпоху Холодной войны между США и СССР, а история, судя по видео, будет посвящена шпионажу.

В тизере нет кадров из самой игры — только нарезка хроники и речь Юрия Безменова. Этот человек реально существовал: он был сотрудником КГБ и являлся экспертом по пропаганде, впоследствии сбежал в Канаду и сменил имя, став Томасом Шульманом.

Вероятно, одним из героев Call of Duty Black Ops: Cold War станет советский шпион с позывным Персей. Он с помощью диверсий должен ухудшить положение американской армии и тем самым вывести СССР вперед в гонке вооружений.

Подробную информацию об игре Activision раскроет 26 августа. Разработкой Cold War занимаются студии Treyarch и Raven Software.