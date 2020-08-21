Ставки по вкладам в долларах и евро чуть подросли. Варианты тем, кому нужен депозит на срок до года

Источник материала: Tut.by

На рынке депозитов в иностранной валюте продолжается падение ставок по вкладам в российских рублях. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные вклады в иностранной валюте в каждом из банков для тех, кто готов доверить свои деньги не более чем на год.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ставки по вкладам в таблице акутальны на 9.30, 21 августа.

Вклады в долларах

За последние недели Технобанк и Paritetbank примкнули к банкам, которые предлагают наивысшую ставку по годовому вкладу в данном сегменте — 2,3% годовых. Однако есть и те, кто решили отступить от этой высоты: Банк БелВЭБ в данной случае снизил ставку с 2,3% до 1,7% годовых. Ставки в Банке ВТБ практически сходят на нет — вклад на год можно разместить под 0,35% годовых. Довольно существенно - сразу на 1% годовых - увеличил ставку МТБанк .

А вот по вкладам на месяц движения в сегменте доллара за прошедший месяц не наблюдалось.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,3% годовых ( Белагропромбанк , БТА Банк , Банк Дабрабыт , Paritetbank , Технобанк и Франсабанк ), самая высокая по вкладу на месяц — 2% годовых ( Белгазпромбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Вклад в будущее 12 месяцев 1,25% (-), 1,25% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 370 дней 2,3% (-), 2,3% Белагропромбанк,

Плюс к Лету 35 дней 0,3% (+0,95%), 1,25% Беларусбанк,

Классик 12 месяцев 1,62% (-), 1,62% Банк БелВЭБ,

Персональный 13 месяцев 2,3% (-0,7%), 1,6% Белгазпромбанк,

Оптимальный 30 дней 2% (-), 2% Белинвестбанк,

Личный выбор 13 месяцев 1,7% (-), 1,7% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 12 месяцев 0,4% (-), 0,4% БТА Банк,

БТА Мини 35 дней 1,25% (-), 1,25% БТА Банк,

Я надёжен 12 месяцев 2,3% (-), 2,3% Банк Решение,

Online-решение 12 месяцев 1% (-), 1% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 13 месяцев 0,5% (-0,15%), 0,35% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,2% (-), 1,2% Банк Дабрабыт,

Шчодры 12 месяцев 2,3% (-), 2,3% МТБанк,

Актуальный 12 месяцев 0,25% (+1), 1,25% Paritetbank,

Практичный 35 дней 0,5% (-), 0,5% Paritetbank,

Клевер 13 месяцев 1,25% (+1,05%), 2,3% Приорбанк,

Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 2% (-), 2% Технобанк,

е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,75% (-), 0,75% Технобанк,

Отличный 12 месяцев 1,25% (+1,05%), 2,3% Франсабанк,

Верный расчет плюс 12 месяцев 2,3% (-), 2,3% Цептер Банк,

Smart Стандарт 1 месяц 1,25% (-), 1,25% Цептер Банк,

Smart Люкс 12 месяцев 1,5% (-), 1,5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Вклад в будущее 12 месяцев 1,25% (-), 1,25% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 370 дней 2,3% (-), 2,3% Белагропромбанк,

Плюс к Лету 35 дней 0,3% (+0,95%), 1,25% Беларусбанк,

Классик 12 месяцев 1,62% (-), 1,62% Банк БелВЭБ,

Персональный 13 месяцев 2,3% (-0,7%), 1,6% Белгазпромбанк,

Оптимальный 30 дней 2% (-), 2% Белинвестбанк,

Личный выбор 13 месяцев 1,7% (-), 1,7% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 12 месяцев 0,4% (-), 0,4% БТА Банк,

БТА Мини 35 дней 1,25% (-), 1,25% БТА Банк,

Я надёжен 12 месяцев 2,3% (-), 2,3% Банк Решение,

Online-решение 12 месяцев 1% (-), 1% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 13 месяцев 0,5% (-0,15%), 0,35% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,2% (-), 1,2% Банк Дабрабыт,

Шчодры 12 месяцев 2,3% (-), 2,3% МТБанк,

Актуальный 12 месяцев 0,25% (+1), 1,25% Paritetbank,

Практичный 35 дней 0,5% (-), 0,5% Paritetbank,

Клевер 13 месяцев 1,25% (+1,05%), 2,3% Приорбанк,

Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 2% (-), 2% Технобанк,

е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,75% (-), 0,75% Технобанк,

Отличный 12 месяцев 1,25% (+1,05%), 2,3% Франсабанк,

Верный расчет плюс 12 месяцев 2,3% (-), 2,3% Цептер Банк,

Smart Стандарт 1 месяц 1,25% (-), 1,25% Цептер Банк,

Smart Люкс 12 месяцев 1,5% (-), 1,5%

Вклады в евро

В сегменте евро ставку по годовым вкладам подняли Paritetbank (на 0,3% годовых), Технобанк (на 0,7% годовых) и Франсабанк (на 0,1% годовых). Белагропромбанк увеличил ставку по вкладу на месяц в 2 раза. Теперь она составляет 1% годовых. До 1% увеличил ставку и МТБанк .

Лишь у Банк БелВЭБ ставка сократилась на одну десятую процента.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,3% годовых ( Белагропромбанк , БТА Банк , Paritetbank , Технобанк и Цептер Банк ), самая высокая по вкладу на месяц — 1,75% годовых ( Белгазпромбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Вклад в будущее 12 месяцев 0,75% (-), 0,75% Белагропромбанк,

Максимум Плюс 370 дней 1,3% (-), 1,3% Белагропромбанк,

Плюс к лету 35 дней 0,5% (+0,5%), 1% Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 0,55% (-), 0,55% Банк БелВЭБ,

Персональный 13 месяцев 1,3% (-0,1%), 1,2% Белгазпромбанк,

Оптимальный 30 дней 1,75% (-), 1,75% Белинвестбанк,

Личный выбор 13 месяцев 0,9% (-), 0,9% БТА Банк,

БТА Мини 35 дней 0,5% (-), 0,5% БТА Банк,

Я надёжен 12 месяцев 1,3% (-), 1,3% Банк Решение,

«Online-решение» 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Банк Дабрабыт,

Шчодры 12 месяцев 1% (-), 1% МТБанк,

Актуальный 12 месяцев 0,25% (+0,75), 1% Paritetbank,

Практичный 35 дней 0,5% (-), 0,5% Paritetbank,

Клевер 13 месяцев 1% (+0,3%), 1,3% Приорбанк,

Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 1% (-), 1% Технобанк,

е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,3% (-), 0,3% Технобанк,

Отличный 12 месяцев 0,6% (+0,7%), 1,3% Франсабанк,

Верный расчет плюс 12 месяцев 0,9% (+0,1%), 1% Цептер Банк,

Smart Стандарт 1 месяц 1% (-), 1% Цептер Банк,

Smart Этюд 12 месяцев 1,3% (-), 1,3%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Вклад в будущее 12 месяцев 0,75% (-), 0,75% Белагропромбанк,

Максимум Плюс 370 дней 1,3% (-), 1,3% Белагропромбанк,

Плюс к лету 35 дней 0,5% (+0,5%), 1% Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 0,55% (-), 0,55% Банк БелВЭБ,

Персональный 13 месяцев 1,3% (-0,1%), 1,2% Белгазпромбанк,

Оптимальный 30 дней 1,75% (-), 1,75% Белинвестбанк,

Личный выбор 13 месяцев 0,9% (-), 0,9% БТА Банк,

БТА Мини 35 дней 0,5% (-), 0,5% БТА Банк,

Я надёжен 12 месяцев 1,3% (-), 1,3% Банк Решение,

«Online-решение» 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Банк Дабрабыт,

Шчодры 12 месяцев 1% (-), 1% МТБанк,

Актуальный 12 месяцев 0,25% (+0,75), 1% Paritetbank,

Практичный 35 дней 0,5% (-), 0,5% Paritetbank,

Клевер 13 месяцев 1% (+0,3%), 1,3% Приорбанк,

Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 1% (-), 1% Технобанк,

е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,3% (-), 0,3% Технобанк,

Отличный 12 месяцев 0,6% (+0,7%), 1,3% Франсабанк,

Верный расчет плюс 12 месяцев 0,9% (+0,1%), 1% Цептер Банк,

Smart Стандарт 1 месяц 1% (-), 1% Цептер Банк,

Smart Этюд 12 месяцев 1,3% (-), 1,3%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля продолжается массовое, хоть и незначительное сокращение ставок. Лишь у пяти банков ставка осталась без изменений с прошлого месяца: Белагропромбанк , Банк Решение , Приорбанк , РРБ Банк и Цептер Банк .

Самая высокая ставка по вкладу на год — 8% годовых, на месяц — 4,2% годовых (оба варианта — в Белагропромбанке) .

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Вклад в будущее 12 месяцев 4,4% (-0,2%), 4,2% Белагропромбанк,

Максимум Плюс 370 дней 8% (-), 8% Белагропромбанк,

Плюс к лету 35 дней 4,4% (-0,2%), 4,2% Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 3% (-0,25%), 2,75% Банк БелВЭБ,

Персональный 12 месяцев 5% (-0,4%), 4,6% Белинвестбанк,

Личный выбор 13 месяцев 4,5% (-0,1%), 4,4% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 12 месяцев 4% (-0,3%), 3,7% БТА Банк,

БТА Рекордный 12 месяцев 4,4% (-0,2%), 4,2% Банк Решение,

Формула успеха 13 месяцев 4% (-), 4% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 13 месяцев 5% (-0,5%), 4,5% Банк Дабрабыт,

Шчодры 13 месяцев 5% (+0,2%), 5,2% Paritetbank,

Клевер 12 месяцев 4,4% (+1,1%), 5,5% Приорбанк,

Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 4,5% (-), 4,5% Технобанк,

Отличный 12 месяцев 4,4% (-0,2%), 4,2% Франсабанк,

Верный расчет 12 месяцев 4% (+0,2%), 4,2% Цептер Банк,

Цептер Этюд 12 месяцев 5% (-), 5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Вклад в будущее 12 месяцев 4,4% (-0,2%), 4,2% Белагропромбанк,

Максимум Плюс 370 дней 8% (-), 8% Белагропромбанк,

Плюс к лету 35 дней 4,4% (-0,2%), 4,2% Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 3% (-0,25%), 2,75% Банк БелВЭБ,

Персональный 12 месяцев 5% (-0,4%), 4,6% Белинвестбанк,

Личный выбор 13 месяцев 4,5% (-0,1%), 4,4% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 12 месяцев 4% (-0,3%), 3,7% БТА Банк,

БТА Рекордный 12 месяцев 4,4% (-0,2%), 4,2% Банк Решение,

Формула успеха 13 месяцев 4% (-), 4% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 13 месяцев 5% (-0,5%), 4,5% Банк Дабрабыт,

Шчодры 13 месяцев 5% (+0,2%), 5,2% Paritetbank,

Клевер 12 месяцев 4,4% (+1,1%), 5,5% Приорбанк,

Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 4,5% (-), 4,5% Технобанк,

Отличный 12 месяцев 4,4% (-0,2%), 4,2% Франсабанк,

Верный расчет 12 месяцев 4% (+0,2%), 4,2% Цептер Банк,

Цептер Этюд 12 месяцев 5% (-), 5%