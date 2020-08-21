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Ставки по вкладам в долларах и евро чуть подросли. Варианты тем, кому нужен депозит на срок до года

21.08.2020 10:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На рынке депозитов в иностранной валюте продолжается падение ставок по вкладам в российских рублях. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные вклады в иностранной валюте в каждом из банков для тех, кто готов доверить свои деньги не более чем на год.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ставки по вкладам в таблице акутальны на 9.30, 21 августа.

Вклады в долларах

За последние недели Технобанк и Paritetbank примкнули к банкам, которые предлагают наивысшую ставку по годовому вкладу в данном сегменте — 2,3% годовых. Однако есть и те, кто решили отступить от этой высоты: Банк БелВЭБ в данной случае снизил ставку с 2,3% до 1,7% годовых. Ставки в Банке ВТБ практически сходят на нет — вклад на год можно разместить под 0,35% годовых. Довольно существенно - сразу на 1% годовых - увеличил ставку МТБанк.

А вот по вкладам на месяц движения в сегменте доллара за прошедший месяц не наблюдалось.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,3% годовых (Белагропромбанк, БТА Банк, Банк Дабрабыт, Paritetbank, Технобанк и Франсабанк), самая высокая по вкладу на месяц — 2% годовых (Белгазпромбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Вклад в будущее

 12 месяцев 1,25% (-), 1,25%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

370 дней

2,3% (-), 2,3%

Белагропромбанк,
Плюс к Лету

35 дней

0,3% (+0,95%), 1,25%

Беларусбанк,
Классик

12 месяцев

1,62% (-), 1,62%

Банк БелВЭБ,
Персональный

13 месяцев

2,3% (-0,7%), 1,6%

Белгазпромбанк,
Оптимальный

30 дней

2% (-), 2%

Белинвестбанк,
Личный выбор

13 месяцев

1,7% (-), 1,7%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

12 месяцев

0,4% (-), 0,4%

БТА Банк,
БТА Мини

35 дней

1,25% (-), 1,25%

БТА Банк,
Я надёжен

12 месяцев

2,3% (-), 2,3%

Банк Решение,
Online-решение

12 месяцев

1% (-), 1%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

13 месяцев

0,5% (-0,15%), 0,35%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

12 месяцев

2,3% (-), 2,3%

МТБанк,
Актуальный

12 месяцев

0,25% (+1), 1,25%

Paritetbank,
Практичный

35 дней

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,
Клевер

13 месяцев

1,25% (+1,05%), 2,3%

Приорбанк,
Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

13 месяцев

2% (-), 2%

Технобанк,
е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,75% (-), 0,75%

Технобанк,
Отличный

12 месяцев

1,25% (+1,05%), 2,3%

Франсабанк,
Верный расчет плюс

12 месяцев

2,3% (-), 2,3%

Цептер Банк,
Smart Стандарт

1 месяц

1,25% (-), 1,25%

Цептер Банк,
Smart Люкс

12 месяцев

1,5% (-), 1,5%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Вклад в будущее

 12 месяцев 1,25% (-), 1,25%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

370 дней

2,3% (-), 2,3%

Белагропромбанк,
Плюс к Лету

35 дней

0,3% (+0,95%), 1,25%

Беларусбанк,
Классик

12 месяцев

1,62% (-), 1,62%

Банк БелВЭБ,
Персональный

13 месяцев

2,3% (-0,7%), 1,6%

Белгазпромбанк,
Оптимальный

30 дней

2% (-), 2%

Белинвестбанк,
Личный выбор

13 месяцев

1,7% (-), 1,7%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

12 месяцев

0,4% (-), 0,4%

БТА Банк,
БТА Мини

35 дней

1,25% (-), 1,25%

БТА Банк,
Я надёжен

12 месяцев

2,3% (-), 2,3%

Банк Решение,
Online-решение

12 месяцев

1% (-), 1%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

13 месяцев

0,5% (-0,15%), 0,35%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

12 месяцев

2,3% (-), 2,3%

МТБанк,
Актуальный

12 месяцев

 0,25% (+1), 1,25%

Paritetbank,
Практичный

35 дней

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,
Клевер

13 месяцев

1,25% (+1,05%), 2,3%

Приорбанк,
Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

13 месяцев

2% (-), 2%

Технобанк,
е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,75% (-), 0,75%

Технобанк,
Отличный

12 месяцев

1,25% (+1,05%), 2,3%

Франсабанк,
Верный расчет плюс

12 месяцев

2,3% (-), 2,3%

Цептер Банк,
Smart Стандарт

1 месяц

1,25% (-), 1,25%

Цептер Банк,
Smart Люкс

12 месяцев

1,5% (-), 1,5%

Вклады в евро

В сегменте евро ставку по годовым вкладам подняли Paritetbank (на 0,3% годовых), Технобанк (на 0,7% годовых) и Франсабанк (на 0,1% годовых). Белагропромбанк увеличил ставку по вкладу на месяц в 2 раза. Теперь она составляет 1% годовых. До 1% увеличил ставку и МТБанк.

Лишь у Банк БелВЭБ ставка сократилась на одну десятую процента.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,3% годовых (Белагропромбанк, БТА Банк, Paritetbank, Технобанк и Цептер Банк), самая высокая по вкладу на месяц — 1,75% годовых (Белгазпромбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

 Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Вклад в будущее

 12 месяцев 0,75% (-), 0,75%

Белагропромбанк,
Максимум Плюс

370 дней

1,3% (-), 1,3%

Белагропромбанк,
Плюс к лету

35 дней

0,5% (+0,5%), 1%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

0,55% (-), 0,55%

Банк БелВЭБ,
Персональный

13 месяцев

1,3% (-0,1%), 1,2%

Белгазпромбанк,
Оптимальный

30 дней

1,75% (-), 1,75%

Белинвестбанк,
Личный выбор

13 месяцев

0,9% (-), 0,9%

БТА Банк,
БТА Мини

35 дней

0,5% (-), 0,5%

БТА Банк,
Я надёжен

12 месяцев

1,3% (-), 1,3%

Банк Решение,
«Online-решение»

13 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

13 месяцев

0,1% (-), 0,1%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

12 месяцев

1% (-), 1%

МТБанк,
Актуальный

12 месяцев

0,25% (+0,75), 1%

Paritetbank,
Практичный

35 дней

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,
Клевер

13 месяцев

1% (+0,3%), 1,3%

Приорбанк,
Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

13 месяцев

1% (-), 1%

Технобанк,
е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,3% (-), 0,3%

Технобанк,
Отличный

12 месяцев

0,6% (+0,7%), 1,3%

Франсабанк,
Верный расчет плюс

12 месяцев

0,9% (+0,1%), 1%

Цептер Банк,
Smart Стандарт

1 месяц

1% (-), 1%

Цептер Банк,
Smart Этюд

12 месяцев

1,3% (-), 1,3%

Банк, вклад

Срок размещения

 Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Вклад в будущее

 12 месяцев 0,75% (-), 0,75%
     

Белагропромбанк,
Максимум Плюс

370 дней

1,3% (-), 1,3%

Белагропромбанк,
Плюс к лету

35 дней

0,5% (+0,5%), 1%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

0,55% (-), 0,55%

Банк БелВЭБ,
Персональный

13 месяцев

1,3% (-0,1%), 1,2%

Белгазпромбанк,
Оптимальный

30 дней

1,75% (-), 1,75%

Белинвестбанк,
Личный выбор

13 месяцев

0,9% (-), 0,9%

БТА Банк,
БТА Мини

35 дней

0,5% (-), 0,5%

БТА Банк,
Я надёжен

12 месяцев

1,3% (-), 1,3%

Банк Решение,
«Online-решение»

13 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

13 месяцев

0,1% (-), 0,1%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

12 месяцев

1% (-), 1%

МТБанк,
Актуальный

12 месяцев

 0,25% (+0,75), 1%

Paritetbank,
Практичный

35 дней

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,
Клевер

13 месяцев

1% (+0,3%), 1,3%

Приорбанк,
Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

13 месяцев

1% (-), 1%

Технобанк,
е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,3% (-), 0,3%

Технобанк,
Отличный

12 месяцев

0,6% (+0,7%), 1,3%

Франсабанк,
Верный расчет плюс

12 месяцев

0,9% (+0,1%), 1%

Цептер Банк,
Smart Стандарт

1 месяц

1% (-), 1%

Цептер Банк,
Smart Этюд

12 месяцев

1,3% (-), 1,3%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля продолжается массовое, хоть и незначительное сокращение ставок. Лишь у пяти банков ставка осталась без изменений с прошлого месяца: Белагропромбанк, Банк Решение, Приорбанк, РРБ Банк и Цептер Банк.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 8% годовых, на месяц — 4,2% годовых (оба варианта — в Белагропромбанке).

Банк, вклад

Срок размещения

 Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Вклад в будущее

 12 месяцев 4,4% (-0,2%), 4,2%

Белагропромбанк,
Максимум Плюс

370 дней

8% (-), 8%

Белагропромбанк,
Плюс к лету

35 дней

4,4% (-0,2%), 4,2%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

3% (-0,25%), 2,75%

Банк БелВЭБ,
Персональный

12 месяцев

5% (-0,4%), 4,6%

Белинвестбанк,
Личный выбор

13 месяцев

4,5% (-0,1%), 4,4%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

12 месяцев

4% (-0,3%), 3,7%

БТА Банк,
БТА Рекордный

12 месяцев

4,4% (-0,2%), 4,2%

Банк Решение,
Формула успеха

13 месяцев

4% (-), 4%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

13 месяцев

5% (-0,5%), 4,5%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

13 месяцев

5% (+0,2%), 5,2%

Paritetbank,
Клевер

12 месяцев

4,4% (+1,1%), 5,5%

Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный)

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

13 месяцев

4,5% (-), 4,5%

Технобанк,
Отличный

12 месяцев

4,4% (-0,2%), 4,2%

Франсабанк,
Верный расчет

12 месяцев

4% (+0,2%), 4,2%

Цептер Банк,
Цептер Этюд

12 месяцев

5% (-), 5%

Банк, вклад

Срок размещения

 Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Вклад в будущее

 12 месяцев 4,4% (-0,2%), 4,2%

Белагропромбанк,
Максимум Плюс

370 дней

8% (-), 8%

Белагропромбанк,
Плюс к лету

35 дней

4,4% (-0,2%), 4,2%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

3% (-0,25%), 2,75%

Банк БелВЭБ,
Персональный

12 месяцев

5% (-0,4%), 4,6%

Белинвестбанк,
Личный выбор

13 месяцев

4,5% (-0,1%), 4,4%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

12 месяцев

4% (-0,3%), 3,7%

БТА Банк,
БТА Рекордный

12 месяцев

4,4% (-0,2%), 4,2%

Банк Решение,
Формула успеха

13 месяцев

4% (-), 4%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

13 месяцев

5% (-0,5%), 4,5%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

13 месяцев

5% (+0,2%), 5,2%

Paritetbank,
Клевер

12 месяцев

4,4% (+1,1%), 5,5%

Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный)

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

13 месяцев

4,5% (-), 4,5%

Технобанк,
Отличный

12 месяцев

4,4% (-0,2%), 4,2%

Франсабанк,
Верный расчет

12 месяцев

4% (+0,2%), 4,2%

Цептер Банк,
Цептер Этюд

12 месяцев

5% (-), 5%

 
 
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FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные вклады в иностранной валюте в каждом из банков для тех, кто готов доверить свои деньги не более чем на год.
 
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