Ставки по вкладам в долларах и евро чуть подросли. Варианты тем, кому нужен депозит на срок до года
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
На рынке депозитов в иностранной валюте продолжается падение ставок по вкладам в российских рублях. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные вклады в иностранной валюте в каждом из банков для тех, кто готов доверить свои деньги не более чем на год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Ставки по вкладам в таблице акутальны на 9.30, 21 августа.
Вклады в долларах
За последние недели
и Технобанк примкнули к банкам, которые предлагают наивысшую ставку по годовому вкладу в данном сегменте — 2,3% годовых. Однако есть и те, кто решили отступить от этой высоты: Paritetbank в данной случае снизил ставку с 2,3% до 1,7% годовых. Ставки в Банк БелВЭБ практически сходят на нет — вклад на год можно разместить под 0,35% годовых. Довольно существенно - сразу на 1% годовых - увеличил ставку Банке ВТБ . МТБанк
А вот по вкладам на месяц движения в сегменте доллара за прошедший месяц не наблюдалось.
Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,3% годовых (
, Белагропромбанк , БТА Банк , Банк Дабрабыт , Paritetbank и Технобанк ), самая высокая по вкладу на месяц — 2% годовых ( Франсабанк ). Белгазпромбанк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
1,25% (-), 1,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
2,3% (-), 2,3%
Белагропромбанк,
Плюс к Лету
35 дней
0,3% (+0,95%), 1,25%
Беларусбанк,
Классик
12 месяцев
1,62% (-), 1,62%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
2,3% (-0,7%), 1,6%
Белгазпромбанк,
Оптимальный
30 дней
2% (-), 2%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
1,7% (-), 1,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
1,25% (-), 1,25%
БТА Банк,
Я надёжен
12 месяцев
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
12 месяцев
1% (-), 1%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
0,5% (-0,15%), 0,35%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
2,3% (-), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (+1), 1,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Клевер
13 месяцев
1,25% (+1,05%), 2,3%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
2% (-), 2%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,75% (-), 0,75%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
1,25% (+1,05%), 2,3%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
2,3% (-), 2,3%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
1,25% (-), 1,25%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
1,5% (-), 1,5%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
1,25% (-), 1,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
2,3% (-), 2,3%
Белагропромбанк,
Плюс к Лету
35 дней
0,3% (+0,95%), 1,25%
Беларусбанк,
Классик
12 месяцев
1,62% (-), 1,62%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
2,3% (-0,7%), 1,6%
Белгазпромбанк,
Оптимальный
30 дней
2% (-), 2%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
1,7% (-), 1,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
1,25% (-), 1,25%
БТА Банк,
Я надёжен
12 месяцев
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
12 месяцев
1% (-), 1%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
0,5% (-0,15%), 0,35%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
2,3% (-), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (+1), 1,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Клевер
13 месяцев
1,25% (+1,05%), 2,3%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
2% (-), 2%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,75% (-), 0,75%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
1,25% (+1,05%), 2,3%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
2,3% (-), 2,3%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
1,25% (-), 1,25%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
1,5% (-), 1,5%
Вклады в евро
В сегменте евро ставку по годовым вкладам подняли
(на 0,3% годовых), Paritetbank (на 0,7% годовых) и Технобанк (на 0,1% годовых). Франсабанк увеличил ставку по вкладу на месяц в 2 раза. Теперь она составляет 1% годовых. До 1% увеличил ставку и Белагропромбанк . МТБанк
Лишь у
ставка сократилась на одну десятую процента. Банк БелВЭБ
Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,3% годовых (
, Белагропромбанк , БТА Банк , Paritetbank и Технобанк ), самая высокая по вкладу на месяц — 1,75% годовых ( Цептер Банк ). Белгазпромбанк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
0,75% (-), 0,75%
Белагропромбанк,
Максимум Плюс
370 дней
1,3% (-), 1,3%
Белагропромбанк,
Плюс к лету
35 дней
0,5% (+0,5%), 1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
0,55% (-), 0,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
1,3% (-0,1%), 1,2%
Белгазпромбанк,
Оптимальный
30 дней
1,75% (-), 1,75%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,9% (-), 0,9%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,5% (-), 0,5%
БТА Банк,
Я надёжен
12 месяцев
1,3% (-), 1,3%
Банк Решение,
«Online-решение»
13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (+0,75), 1%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Клевер
13 месяцев
1% (+0,3%), 1,3%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
1% (-), 1%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
0,6% (+0,7%), 1,3%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
0,9% (+0,1%), 1%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
1% (-), 1%
Цептер Банк,
Smart Этюд
12 месяцев
1,3% (-), 1,3%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
0,75% (-), 0,75%
Белагропромбанк,
Максимум Плюс
370 дней
1,3% (-), 1,3%
Белагропромбанк,
Плюс к лету
35 дней
0,5% (+0,5%), 1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
0,55% (-), 0,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
1,3% (-0,1%), 1,2%
Белгазпромбанк,
Оптимальный
30 дней
1,75% (-), 1,75%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,9% (-), 0,9%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,5% (-), 0,5%
БТА Банк,
Я надёжен
12 месяцев
1,3% (-), 1,3%
Банк Решение,
«Online-решение»
13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (+0,75), 1%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Клевер
13 месяцев
1% (+0,3%), 1,3%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
1% (-), 1%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
0,6% (+0,7%), 1,3%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
0,9% (+0,1%), 1%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
1% (-), 1%
Цептер Банк,
Smart Этюд
12 месяцев
1,3% (-), 1,3%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля продолжается массовое, хоть и незначительное сокращение ставок. Лишь у пяти банков ставка осталась без изменений с прошлого месяца:
, Белагропромбанк , Банк Решение , Приорбанк и РРБ Банк . Цептер Банк
Самая высокая ставка по вкладу на год — 8% годовых, на месяц — 4,2% годовых (оба варианта — в
. Белагропромбанке)
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
4,4% (-0,2%), 4,2%
Белагропромбанк,
Максимум Плюс
370 дней
8% (-), 8%
Белагропромбанк,
Плюс к лету
35 дней
4,4% (-0,2%), 4,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
3% (-0,25%), 2,75%
Банк БелВЭБ,
Персональный
12 месяцев
5% (-0,4%), 4,6%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
4,5% (-0,1%), 4,4%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
4% (-0,3%), 3,7%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
4,4% (-0,2%), 4,2%
Банк Решение,
Формула успеха
13 месяцев
4% (-), 4%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
5% (-0,5%), 4,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
13 месяцев
5% (+0,2%), 5,2%
Paritetbank,
Клевер
12 месяцев
4,4% (+1,1%), 5,5%
Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
4,5% (-), 4,5%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
4,4% (-0,2%), 4,2%
Франсабанк,
Верный расчет
12 месяцев
4% (+0,2%), 4,2%
Цептер Банк,
Цептер Этюд
12 месяцев
5% (-), 5%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
4,4% (-0,2%), 4,2%
Белагропромбанк,
Максимум Плюс
370 дней
8% (-), 8%
Белагропромбанк,
Плюс к лету
35 дней
4,4% (-0,2%), 4,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
3% (-0,25%), 2,75%
Банк БелВЭБ,
Персональный
12 месяцев
5% (-0,4%), 4,6%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
4,5% (-0,1%), 4,4%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
4% (-0,3%), 3,7%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
4,4% (-0,2%), 4,2%
Банк Решение,
Формула успеха
13 месяцев
4% (-), 4%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
5% (-0,5%), 4,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
13 месяцев
5% (+0,2%), 5,2%
Paritetbank,
Клевер
12 месяцев
4,4% (+1,1%), 5,5%
Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
4,5% (-), 4,5%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
4,4% (-0,2%), 4,2%
Франсабанк,
Верный расчет
12 месяцев
4% (+0,2%), 4,2%
Цептер Банк,
Цептер Этюд
12 месяцев
5% (-), 5%
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные вклады в иностранной валюте в каждом из банков для тех, кто готов доверить свои деньги не более чем на год.
«В трубку он просил кого-то представиться и говорил, что никуда не поедет». Один из активистов с «Беларуськалия» перестал выходить на связь
14:27,
Onliner
В МВД прокомментировали сожжение формы инспектора ГАИ (видео)
11:03,
Onliner
«Камера зафиксировала двух людей». Латушко объяснил, почему к нему приехали следователи
22:34,
Onliner
«Братцы, нам бы день простоять, да ночь продержаться». Министр Хренин и военная тайна режима
23:43,
Партизан
Козун и Альмквист помогут ХК «Динамо» в новом сезоне
14:04,
21.by
Сотрудники Национальной библиотеки потребовали восстановить в должности Павла Латушку
17:10,
Tut.by
«Кто не согласен - заявление на стол. Стопроцентная явка». Как в Бресте созывают на провластный митинг
19:16,
Tut.by
Ампутирована часть стопы - вторая операция под вопросом. Светошумовая граната от убийц на "Пушкинской"
20:31,
Партизан
Дружба с Лукашенко в феврале не случилась: Помпео настаивает на освобождении задержанных участников протестов в Беларуси
20:49,
Партизан
В Бресте «за активное участие в массовых беспорядках» задержаны 10 человек в возрасте от 18 до 40 лет
19:38,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы