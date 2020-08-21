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Минспорта: Прекратите поддаваться на провокации, лозунги и призывы к забастовкам и стачкам
Источник материала: Tut.by
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук выпустил официальное обращение к работникам отрасли в связи с событиями после выборов в стране. Оно размещено
"Уважаемые коллеги! Нам выпало жить в очень непростое время. Потому что наш дом пытаются расшатать. Некоторые люди дезориентированы, поддались эмоциям, замерли в ожидании.
Я обращаюсь к работникам отрасли. Все, что сделано в нашей стране для спорта, физкультуры и туризма, укрепления здоровья нации, создавалось многими поколениями белорусов. Растерять и разбазарить можно в одночасье. Поэтому прекратите поддаваться на провокации, лозунги и призывы к забастовкам и стачкам. Это – путь в тупик.
На нас с вами смотрят, на нас равняются, люди искренне переживают за судьбу каждого атлета, тренера и всего белорусского спорта. Мы можем и должны показывать им пример стойкости, силы духа, сплоченности.
Во все времена именно спорт объединял и сплачивал людей, служил во имя мира и дружбы между странами и народами. И сегодня его роль не изменилась. Но при этом наши спортсмены должны не опускать руки, не предаваться унынию, а дистанцироваться от деструктивных, экстремистских сил. И ни в коем случае не реагировать на угрозы и шантаж. Не паниковать и никого не бояться.
Важно сохранить хладнокровие, рассудительность и ни в коем случае не делать поспешные выводы.
Уверен, мы вместе сумеем преодолеть все трудности, закалиться и окрепнуть, сделать так, чтобы на нашей земле царили мир и спокойствие".
Напомним, что недавно более 250 спортсменов и работников отрасли
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Он выпустил обращение после коллективного письма спортсменов.
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