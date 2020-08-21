Купаловский театр уходит на простой

Источник материала: Onliner

Часть коллектива Купаловского театра уходит на простой с 21 августа, другая часть — с 22 августа и позднее. Об этом стало известно из официального документа, вывешенного в театре. Под документом стоит подпись Валерия Громады — временно исполняющего функции генерального директора театра вместо уволенного на днях Павла Латушко. Работникам в простое будут выплачивать две трети оклада.

— Вчера были слухи, сегодня вывесили документ, подписал новый руководитель. В 11 часов дня пройдет закрытое собрание сотрудников театра, — поясняет Николай Заяц, пресс-секретарь Купаловского театра. — По документам конечной даты простоя нет. Руководство, по сути, еще не представлено и с нами не общалось. Есть слухи, что простой будет до начала сентября, но эта информация не подтверждена.

В документе подчеркивается, что в случае появления работы в период простоя работникам следует незамедлительно приступить к труду.











