ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Латушко опроверг сообщения о том, что вызван на допрос

21.08.2020 11:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президиум оппозиционного Координационного совета Белоруссии намерен собраться в пятницу после допроса в Следственном комитете (СК) республики двух его членов - Максима Знака и Сергея Дылевского, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе совета.

"На сегодня запланировано заседание президиума Координационного совета, после того как вернутся с допроса Максим Знак и Сергей Дылевский", - сказал представитель пресс-службы.

Они вызваны в комитет в качестве свидетелей к 10:00, добавил он.

Входящий в совет бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что его не вызывали на допрос в СК. "Нет, меня не вызывали в Следственный комитет", - сказал Латушко.

Он также подтвердил, что в пятницу "президиум Координационного совета намерен собраться и обсудить текущую ситуацию".

"Позиция наших юристов однозначная - в создании и деятельности Совета нет состава противоправных действий и состава преступления, соответственно - нет оснований для привлечения его членов к ответственности", - сказал Латушко, комментируя вызов членов Координационного совета на допрос.

Между тем, как передают белорусские телеграм-каналы, милиция перекрыла подход к зданию Следственного комитета на улице Фрунзе в Минске перед приездом туда на допрос двух членов президиума Координационного совета.

Сообщается, что у здания комитета собралось много журналистов и сторонников Светланы Тихановской.

Приехавшего на допрос Максима Знака собравшиеся встретили аплодисментами и одобрительными возгласами. Он призвал их не ожидать окончания допроса, так как, по его словам, "это может занять и восемь часов".

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк накануне заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала Координационный совет для транзита власти путем проведения повторных президентских выборов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президиум оппозиционного Координационного совета Белоруссии намерен собраться в пятницу после допроса в Следственном комитете (СК) республики двух его членов -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина сел пьяным за руль спустя несколько дней после лишения прав — совершил серьезное ДТП с пострадавшими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика