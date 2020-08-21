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В Беларуси создали комитет по расследованию пыток

21.08.2020 10:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские и иностранные правозащитные организации создали Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, совершенных против участников мирных акций.

Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Правовая инициатива».

Правозащитники из разных организаций, входящих в комитет, сообщили, что будут работать по единой методологии и собирать информацию в единую базу. По их словам, они хотят собрать как можно больше фактов и доказательств, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Будут фиксироваться все случаи пыток (пострадавшие также могут сообщить о них через гугл-форму), также будет и лично опрашиваться те, кто готов рассказать о случившемся с ними. Дальнейшие задачи комитета:

- искать свидетелей и свидетельства пыток;

- идентифицировать подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении;

- совместно с адвокатами готовить судебные иски и юридическое сопровождение для пострадавших;

- готовить сообщения и жалобы в международные органы;

- формировать отчеты для беларусской общественности и международных организаций.

К Комитету уже присоединились РОО «Правовая инициатива», Human Constanta, Центр по продвижению прав женщин «Её права», Українська Гельсінська спілка з прав людини, Всемирная Организация Против Пыток (OMCT), общественное объединение «Звено», Truth Hounds.

Напомним, за дни протестов, которые жестко подавлялись силовиками, по всей стране было задержано, как сообщали в МВД, около 7 тысяч человек. Есть многочисленные свидетельства того, что силовики сильно избивали людей при задержании и потом истязали в отделениях милиции, в изоляторах. Историю одного из пострадавших можно прочитать здесь. Несколько дней назад СК сообщал, что получил около 700 заявлений от задержанных граждан о нанесении им телесных повреждений сотрудниками силовых органов.

 
 
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Белорусские и иностранные правозащитные организации создали Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, совершенных против участников мирных...
 
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