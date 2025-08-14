Минуты, которые меняют жизни: как А1 объединяет спорт, бизнес и благотворительность

Источник материала: ProBusiness





Представьте, что ваша утренняя пробежка, тренировка в зале или активный тимбилдинг могут реально изменить чью-то жизнь. А1 запустила новый сезон проекта «У адным рытме з А1. Хвіліны дабра» . Он объединяет людей вокруг одной цели — собрать миллион минут активности. По окончании инициативы А1 перечислит спонсорскую помощь Белорусскому детскому фонду. Рассказываем о новом сезоне проекта, его истории и том, почему бизнесу стоит стать частью движения.

Каждый шаг — в копилку

Церемония официального старта проекта прошла 11 августа на Национальном футбольном стадионе. Мероприятие объединило на одной площадке организаторов, представителей спортивной инфраструктуры и Белорусского детского фонда. Каждый из них видит в проекте не просто акцию, а долгосрочную миссию, в которой спорт становится инструментом реальных перемен.





А1 отметили, что история проекта насчитывает уже немало лет и прошла несколько трансформаций:

— Концепция проекта «У адным рытме з А1. Хвіліны дабра» проста и понятна: мы приобщаемся к спорту и здоровому образу жизни и вместе с этим помогаем детям. Проект мы реализуем уже много лет. Когда-то он был известен как «Velcom — бегом», потом — «100 гадзін з А1», а сегодня это «У адным рытме з А1. Хвіліны дабра». Но суть неизменна: спорт, здоровье и благотворительность, в которой может участвовать каждый.

Это не про финансовые взносы — но про личное участие. Мы приглашаем всех жителей Беларуси — пробежаться, заняться любым видом спорта, любой физической активностью. Участники собирают минуты, а по окончании инициативы мы перечислим финансовую помощь для подопечных Белорусского детского фонда — организации, которая поддерживает детей и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.



Александр Бут-Гусаим

С ним солидарен и директор Национального футбольного стадиона Александр Бут-Гусаим, для которого партнёрство с А1 стало продолжением многолетних совместных инициатив:

— Очень приятно, что партнерство и дружба между компанией А1 и стадионом «Динамо», а также Национальным футбольным стадионом имеют долгую историю. Мы уже много лет поддерживаем благотворительные проекты компании и рады, что акция «У адным рытме з А1. Хвіліны дабра» проходит именно на нашей площадке. Мы убеждены, что вместе с миллионной аудиторией участников мы сможем собрать многие минуты добра. Чтобы дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, знали — они не одни, всегда есть те, кто готов прийти на помощь.



Людмила Кондрашова

А вот председатель «Белорусского детского фонда» Людмила Кондрашова говорила о проекте особенно тепло и эмоционально, ведь миссия фонда уже четверть века напрямую связана с поддержкой детей:

— Уже 37 лет мы рядом с теми, кто в этом остро нуждается. Я сама всю жизнь служу детям. И для меня сегодня особенно трогательный день, потому что с компанией А1 нас связывает многолетняя дружба.

Это не просто совместный проект — это участие с открытым сердцем, с волнением и настоящим желанием помочь тем, кто особенно нуждается. Я верю, что многомиллионная команда участников этой инициативы подарит им радость и веру в поддержку. Каждая минута участия помогает детям жить. Мы счастливы быть частью такой сильной и светлой инициативы, которая не только помогает другим, но и заботится о нас самих — о нашем здоровье и будущем.

На церемонии старта проекта собрались не только организаторы и партнеры, но и представители СМИ, журналисты и блогеры. Они не просто освещали событие, а сразу же стали его первыми участниками. После официальной части гости присоединились к тренировке по сайклингу, фиксируя свои минуты активности и отправляя их в общую копилку. Таким образом, именно они собрали первые «Хвіліны дабра», задав тон всей акции.









Как участвовать?

Инициатива проста по концепции и масштабна по охвату. Каждый может заниматься спортом, занимаясь любой физической активностью — бег, велосипед, фитнес — и регистрировать свои результаты на платформе dabro.a1.by . Все «добрые минуты» фиксируются с помощью фитнес-трекеров и загружаются в личный кабинет.

Глобальная цель — собрать 1 миллион минут физической активности. А1 превратит их в финансовую спонсорскую поддержку для подопечных «Белорусского детского фонда». Это не просто спортивный челлендж, а многолетний проект в рамках ESG-стратегии компании, включающей поддержку благотворительных, инклюзивных и просветительских программ.





— Мы уверены, что с поддержкой белорусов мы сможем привлечь эти минуты и часы добра, чтобы те дети, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, знали, что они не одни, что всегда есть рядом кто-то, кто придет им на помощь, — подчеркнули организаторы на пресс-конференции.

Завершится проект масштабным спортивным фестивалем — 23 августа на Национальном футбольном стадионе. Участников ждут тренировки, челленджи, мастер-классы и интерактивные зоны для всей семьи. Чтобы присоединиться — нужно зарегистрироваться на сайте dabro.a1.by . Участие абсолютно бесплатное.

Почему это важно бизнесу?

Для компаний участие в «У адным рытме з А1. Хвіліны дабра» — возможность объединить людей вокруг яркой цели, укрепить корпоративную культуру и внести реальный вклад в решение социальных задач страны. В пору, когда ESG становится неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития бизнеса, инициатива А1 — хороший пример того, как социальная миссия может быть интегрирована в ежедневную деятельность коллектива.