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Три простых упражнения, которые помогут вам отвлечься от окружающего хаоса
Источник материала: Tut.by
Как проходят ваши дни в последние пару недель? Наверняка в основном за новостями. И хорошо, если это только новости из надежных источников, а если к ним добавить ленты соцсетей и чаты, в каждом из которых происходит бурная жизнь круглые сутки…
Сейчас мы все проходим очень сложный этап. Шок, травма, страх, неопределенность. С неопределенностью справиться тяжелее всего. Никто не знает, что случится завтра. Да даже через пару часов. И кажется, что если отслеживать новости, это можно хоть как-то контролировать. На самом деле нельзя.
Но человеку жизненно необходимо контролировать хоть что-то в своей жизни и, к счастью, мы все еще можем вернуть себе контроль, если усилием воли отложим телефон и вернемся к себе. К своему телу, своему дыханию, своим мыслям. Посмотрим вокруг и увидим, например, что давно пора полить цветы. Или посмотреть ужасно глупый, но смешной сериал. Хотя бы полчаса. Вернуть контроль за своим временем и вниманием самому себе. Сейчас это очень важно для того, чтобы не развалиться в бушующем потоке, в котором мы все оказались.
Ниже мы приведем несколько очень простых практик, которые помогают сосредоточиться на моменте здесь-и-сейчас. Попробуйте выделить себе немного времени, тихое место, в котором вам бы никто не мешал, и ненадолго отложить телефон.
Дыхание
Самый простой способ вернуть себя в настоящее — сосредоточиться на своем дыхании.
Техника «дыхание по квадрату»
Это упражнение хорошо помогает, если вы чувствуете накатывающий приступ паники, или длительную тревогу, с которой не можете справиться. Оглядитесь и найдите глазами четырехугольный предмет: картину, окно, дверь, и выполните следующее.
Для начала можно дышать так, как вам удобно. Но если вам понравится это упражение и вы захотите практиковать его дальше, то вот несколько дополнительных рекомендаций:
Сделайте хотя бы одно действие сознательно
Постарайтесь отвлечься от «голосов в голове» и от новостей, выберите одно короткое действие, которое вы можете сделать прямо сейчас, но сделать его сознательно, с полной концентрацией на нем.
Вы можете почистить зубы, чувствуя, какова на вкус паста, какого цвета зубная щетка, какие именно движения делает ваша рука, что чувствует небо и десны, как вы полощете рот, что чувствуете после. Подумайте, что вам хочется сделать сразу после этого. Вы можете пойти варить кофе и выпить его, сделать 10 приседаний, посмотреть в окно или послушать музыку — но с полной концентрацией на этом действии.
Какой именно кофе вы хотите прямо сейчас, с молоком, сахаром, эспрессо? Какого цвета чашка, какова ее поверхность на ощупь, какие именно инструменты задействованы в этой музыкальной комопзиции и т.д. Концентрируйтесь на своих ощущениях в процессе этого короткого действия и после его завершения думайте, что вам хочется сделать еще.
Выберите хотя бы одно такое действие, которое вы будете делать каждый день с полной осознанностью. Это и будет ваша маленькая зона тотального контроля. Когда не новости и тревога контролируют вас, а вы контролируете себя и весь процесс, который происходит прямо сейчас.
Сканируйте тело
Наши мысли постоянно мечутся во времени между прошлым и будущим, но наше тело всего находится в настоящем моменте. Используйте это, когда вам нужно вернуться к себе здесь и сейчас. Выполните мысленное сканирование тела. Начните с головы и спускайтесь вниз.
Останавливайтесь на каждой части тела в течение нескольких минут и отмечайте, что чувствуете и что можете изменить, чтобы почувствовать себя комфортно.
И помните, вы можете контролировать свой маленький участок на протяжении того времени, которое вы выделите себе сами. Будь то пять минут в день или целые сутки, на которые вы сознательно отключите себе интернет. Главное — найти в себе силы отложить телефон и переместить свое внимание с новостей на то, что происходит с вами и вокруг вас на расстоянии вытянутой руки. Когда вы принимаете душ и чувствуете, как тело откликается на температуру и напор воды, когда вы варите суп и думаете о том, каких еще специй добавить, когда вы читаете ребенку книжку и ощущаете, как его голова лежит на вашем плече, чувствуете его и свое дыхание и следите за сюжетом, когда вы находите в себе силы в эти нелегкие дни заняться сексом с партнером — в эти моменты ваш мир принадлежит только вам, и вы его создаете.
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Человеку жизненно необходимо контролировать хоть что-то в своей жизни и, к счастью, мы все еще можем вернуть себе контроль
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