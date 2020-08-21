Пьяный бесправник на VW врезался в припаркованный микроавтобус в Минске: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла ночью 21 августа в Минске, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, 32-летний водитель Volkswagen Polo ехал по улице Каролинской. Возле дома № 10 он не справился с управлением и врезался в припаркованный у края проезжей части микроавтобус Mercedes.

В результате ДТП два пассажира Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу.





Установлено, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. А 12 августа он был лишен права управления транспортными средствами за «пьяную» езду.