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Пьяный бесправник на VW врезался в припаркованный микроавтобус в Минске: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла ночью 21 августа в Минске,
По предварительной информации, 32-летний водитель Volkswagen Polo ехал по улице Каролинской. Возле дома № 10 он не справился с управлением и врезался в припаркованный у края проезжей части микроавтобус Mercedes.
В результате ДТП два пассажира Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу.
Установлено, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. А 12 августа он был лишен права управления транспортными средствами за «пьяную» езду.
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12 августа водитель был лишен права управления транспортными средствами за «пьяную» езду.
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