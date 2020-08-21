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«Снимите маски, наденьте береты». Экс-боец ОМОНа призвал силовиков перестать выполнять преступные приказы

21.08.2020 11:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня мы расскажем вам про Павла. На видео он говорит, что пошел работать в витебский ОМОН, потому что работа казалась ему престижной и интересной. А сейчас он записал обращение к тем, кто все еще работает в ОМОНе и выполняет все приказы сверху.

«Когда начались первые молчаливые акции протеста, посыпалась куча распоряжений с МВД – о том, что людей, собирающихся компаниями больше трех, задерживать. Людей,  лопающих в ладоши, задерживать. Тогда [командир] нас собрал и сказал: если люди нарушают уголовный кодекс и общественный порядок – задерживать. А о задержаниях, когда люди хлопают в ладоши, я [командир] даже не слышал. На тот момент он показал свои яйца и проигнорировал преступные распоряжения МВД. 

Уволился я по собственному желанию в 2011 году, уехал в Америку, где живу до сих пор. 

Прежде всего хочу предупредить об ответственности за неправомерное применение физической силы, спецсредств по отношению к мирному населению. Это действительно мирные протесты – никаких провокаций, никаких поджогов, как в Америке. Провокации сейчас существуют только со стороны властей. Кроме того, есть ответственность за нарушение профессионального этикета, уголовного кодекса Беларуси – статьи о пытках и истязаниях, нарушение Женевской конвенции. И я думаю, в дальнейшем никто не уйдет от персональной – я не говорю о коллективной – ответственности. Слишком уж много людей дают одинаковые показания об угрозе групповым изнасилованием, о том, как люди в камере для шестерых содержатся по 50 человек...

[Нужно] сложить оружие. Маркировать себя бело-красно-белой символикой, маркировать свой транспорт. Снять маски. Надеть черные береты. Сделать обращение к людям. Вас будут принимать как героев. 

Хочу еще раз напомнить, что мы все являемся беларусами. Вы все давали присягу защите интересов народа, защите прав и свобод граждан – а не присягу Лукашенко». 

 
 
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Сегодня мы расскажем вам про Павла. На видео он говорит, что пошел работать в витебский ОМОН, потому что работа казалась ему престижной и интересной. А сейчас он...
 
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