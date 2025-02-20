Белорусы построили дом из пенопласта — и очень довольны. Побывали у них в гостях

Изначально палатки и жилеты для сплавов супруги планировали хранить на чердаке. Но после того, как перенесли террасу, поднялся дом. Чердак стал полноценной комнатой с высотой 2,6 м, которую грех было отдавать на хознужды.

Насчет утепления мансарды Сергей тоже долго размышлял, читал про разные варианты, но остановился на пенополиуретане.

- Минвата не подошла бы из-за наличия мостиков холода, да и вызывает аллергию. Опять же ППУ понравился и тем, что на работу нужно несколько часов: приезжают обученные люди и распыляют материал на поверхность. До введений санкций никаких проблем найти качественного подрядчика не было. Большинство работало с американскими насосами и европейскими компонентами. Я выбирал компанию по опыту работы в этой сфере, но ошибся. Оказалось, подрядчик поменял этикетки и вместо нормального материала использовал дешевую копию. У нас несколько месяцев стояла вонь, хотя запах должен был исчезнуть через сутки. Именно по нему мы и определили, что что-то не так. Вдобавок обманули с горением. Подали в суд, и нам подрядчик все исправил. Поверх распылил ППУ открытой и закрытой ячейки. Закрытая не поддерживает горение.