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Белорусы построили дом из пенопласта — и очень довольны. Побывали у них в гостях

20.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сергей и Настя переехали из Минска в Лепель, где построили дом из пенопласта. По их словам, о новой технологии известно не так много. Куда больше о ней стереотипов в интернете. Несмотря на это, ребята пошли на риск.  Качеством, легкостью сборки и энергоэффективностью такого каркасника они довольны. Панели из пенопласта и необходимые для их установки материалы обошлись на тот момент в 9 тысяч долларов. Собрал стены Сергей вместе с другом за четыре дня. Мы приехали, чтобы оценить технологию и узнать все нюансы такого строительства. 


С Сергеем читатели Realt уже знакомы. Год назад мы рассказывали, как он объездил автостопом огромное количество мест. Потом вернулся домой и начал показывать красоту Полесья туристам через сплавы. Именно на одном таком выезде он встретил свою будущую супругу Настю. 

- Написал мне по поводу обратной связи по туру, а потом приехал чинить розетку, - делится историей знакомства Настя. 

Участок в Лепеле она приобрела для себя 5 лет назад, еще до знакомства с Сергеем. Тогда девушка довольно часто гостила у друзей, которые выбрали этот озерный край для постоянного проживания. 


На переезд из Минска у семьи было несколько причин. Во-первых, Сергей большие города не признавал, а Лепель внешне и по населению напоминает ему родную Рубель - когда-то самую большую деревню в Беларуси.

- Во-вторых, детям здесь хорошо. Все находится в шаговой доступности. Дополнительных занятий и кружков тут хватает, в том числе и бесплатных, на которые в Минске не записаться из-за числа желающих. Ну и последняя важная причина -  на Лепельщине мы организуем больше всего сплавов. Недалеко находится наша база, где хранятся все снаряжения. 



Участок девушка покупала у исполкома по кадастровой стоимости. Он находится в центре города, недалеко от знаменитого Лепельского озера. Местные власти позаботились и о сносе прежнего строения, поэтому дополнительных расходов Настя не понесла. За участок с учетом оформления всех документов она заплатила 2500 долларов. 

- Работ он требовал немало. Два раза лопатой капнешь - и начинает подниматься вода. Понимали прекрасно, что для комфортной жизни придется сперва разобраться с этим. Проблема была не в самом участке, а в отсутствии дренажной системы. Лепель весь изрыт канавами, но никто не занимался этим серьезно. Соседние участки тут зимой подтапливались, можно было на коньках кататься. Пришлось приехать полешуку и все тут разрулить, - смеется Сергей.  



Планы по дому тоже видоизменялись. Из небольшой дачи он перерос в дом для жизни. Проект стал больше и выше.  

- Аппетиты растут, — шутит Сергей. – Долго обдумывали материалы для строительства. Изучал новые технологии и наткнулся на YouTube на парня, который рассказывал про панели из пенопласта. Информации об этом в интернете не так уж и много на самом деле. Больше пишут про минусы, но плюсов куда больше. 



Сергея и Настю зацепило то, что такие панели хорошо удерживают тепло в доме. Специальное вещество, которое добавляют в пенопласт, в случаи возгорания не горит, а плавится. Да и стоимость гораздо дешевле. 

- И в целом хотелось построить что-то новенькое и необычное, воспринял идею как вызов. 



На деле все оказалось чуть проще, чем ребята ожидали. Облегчило процесс и то, что завод по производству бескаркасных панелей находится в 3 км от дома. 

Одна панель весом 65 кг состоит из пенопласта, который зашит между внешним и внутренним фибробетоном.

-  На металлическую стойку надевается панель и соединяется с другой перемычкой. Все это фиксируется на клей-пену. Внешние стены с другом собрали как пазл за 4 дня.  



Панели идут с отделкой и без нее. Те, что занимают второй ряд, имеют мелкую крошку. Нижнюю часть ребята будут отделывать штукатуркой. 

Размеры дома кратны количеству используемых пенопластовых панелей – 7,20 х 8,40 м. Длина одной плиты 120 см. Сам дом занимает 115 квадратов: на первый этаж приходится 54 квадратных метра, на мансардный уровень – 35 квадратов, терраса занимает – 22. На монолитной плите лежит пеноплекс, стяжка и водяной теплый пол. 

- Еще одна нестандартная задача – подборка Г-образных цельных откосов. Пришлось искать мастеров, которые могли бы сделать это по моим параметрам. Они тоже изготовлены из пенопласта и приклеены на пену.



Основная претензия критиков к данной технологии строительства – неэкологичность. Но Сергею есть, что сказать в защиту:

- Пенопласт окружает нас в повседневной жизни: матрасы, губки для мытья посуды, стаканчики для кофе и еды, мы используем его и в пищевой промышленности тоже. Этот дом прослужит долгие годы. Панели сами по себе ничего не выделяют, если не горят. 

Мыши до пенопласта тоже не доберутся. С двух сторон их защищает бетон, а сверху стяжка. 


Сергей тестировал панель на реакцию с огнем. Пенопласт начал плавиться.

Свое главное преимущество – энергоэффективность - панели уже успели подтвердить. Отопление было подключено только к началу зимы. В октябре ребята поставили небольшой конвектор мощностью в 1,5 кВт. Он работал наполовину, и в доме было очень тепло. 

- Осенью еще было много солнечных дней, поэтому комнаты прогревались за счет больших окон.  На данный момент на отопление уходит 1 рубль 80 копеек в день. Минимально сейчас держим температуру в котле, полы теплые. Частенько проветриваем, так как бывает жарковато. У нас есть вентиляция принудительная и естественная. Почему так тепло? 8-пенопласт дает столько же теплопроводности, сколько 120 см кирпичной кладки, а у нас пенопласт 18. Блоки или кирпич все равно нужно утеплять. Для этого используют тот же пенопласт или минвату. У нас же дополнительного утепления дом не требовал.



По стоимости постройка такого дома обошлась дешевле, чем если бы пользовались другими альтернативными материалами. 

- У нас вышло 9 тысяч долларов. В эту цену входят панели, металлический каркас, профильная труба 80 на 80 с толщиной стенки 4 мм и армированный каркас, который соединяет все стойки. Сюда же вошла покраска и сварка, - подсчитывают бюджет ребята.

- Еще одна возможная трудность при строительстве дома из пенопласта – это электрификация. Но я как электромонтажник нашел ответ на этот вопрос: вдоль бетонных панель просверлил путь для металлической гофры. 



Кейс Насти и Сергея, кажется, претендует на приз за самую быструю стройку и ремонт. Коробка дома с перегородками и крышей была готова за три недели. Отделка первого этажа до статуса «заезжай и живи» — за две.

Внутри стены зашпаклевали ротбандом и поклеили обои. Потолок из гипсокартона, на полу преимущественно лежит плитка под дерево, а в комнатах – ламинат.  

- Мы хотели быстрее переехать из съемной квартиры в Лепеле, поэтому заказывали мебель и технику в спешке. Кухню покупали модульную, подбирала ее по размерам, чтобы весь гарнитур совпал и по цвету, и по размеру. Кстати, так удалось сэкономить несколько тысяч белорусских рублей. Самым дорогим предметом является лестница ручной работы от местного мастера. 





На первом уровне находится кухня-гостиная, санузел с душем, а рядом три компактные комнаты: спальня, гостевая и детская, которая тоже станет гостевой, как только ребята доделают второй этаж. Закончить работу планируют летом. 




Изначально палатки и жилеты для сплавов супруги планировали хранить на чердаке. Но после того, как перенесли террасу, поднялся дом. Чердак стал полноценной комнатой с высотой 2,6 м, которую грех было отдавать на хознужды.

Насчет утепления мансарды Сергей тоже долго размышлял, читал про разные варианты, но остановился на пенополиуретане.

- Минвата не подошла бы из-за наличия мостиков холода, да и вызывает аллергию. Опять же ППУ понравился и тем, что на работу нужно несколько часов: приезжают обученные люди и распыляют материал на поверхность. До введений санкций никаких проблем найти качественного подрядчика не было. Большинство работало с американскими насосами и европейскими компонентами. Я выбирал компанию по опыту работы в этой сфере, но ошибся. Оказалось, подрядчик поменял этикетки и вместо нормального материала использовал дешевую копию. У нас несколько месяцев стояла вонь, хотя запах должен был исчезнуть через сутки. Именно по нему мы и определили, что что-то не так. Вдобавок обманули с горением.  Подали в суд, и нам подрядчик все исправил. Поверх распылил ППУ открытой и закрытой ячейки. Закрытая не поддерживает горение. 





На первый взгляд не скажешь, что семья спешила с переездом. Все сделано аккуратно и со вкусом. Сергей шутит, что косяки есть, но о них знает только он. Комнаты украшают вещи ручной работы. Например, столик в гостевой сделан из подстолья швейной машинки прабабушки Насти. Столешницу из дуба и эпоксидной смолы заказывали у ремесленника. Стены в гостиной украшают работы хозяйки дома.  Даже палку под макраме искали у Лепельского озера. 






- Мы хотели компактный дом, где можно было прийти отдохнуть, поесть и поспать. Большую часть времени провожу на природе, в поездках по Беларуси. Я рос в доме с комнатой в 16 квадратов, сейчас наша спальня занимает 9 метров. Их вполне хватает. Считаю, что не нужен огромный коттедж. Еще один строить или тебе нормально? – с улыбкой спрашивает у Насти супруг.

- Пока достаточно. Еще ждет второй этаж и терраса, - также отвечает ему девушка. - Край действительно уникальный: есть и реки, озера, леса, болота, и горы. Таких озер с прозрачной водой я нигде не видела. Места неописуемой красоты, среди которой мы захотели жить и работать. 


Тем, кто планирует возводить дом пара советует научиться делегировать процессы. 

- Летом было тяжело, так как нужно было работать, быть мужем, отцом и прорабом. Но в конце концов получил бесценный опыт. Дом построил, дети есть, скоро на участке займемся посадкой деревьев. 

- Вообще, главное – не бояться. Начните, а остальное все обязательно выравнивается и решения задач находятся, - дополняет Настя. 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Сергей и Настя переехали из Минска в Лепель, где построили дом из пенопласта. По их словам, о новой технологии известно не так много. Куда больше о ней стереотипов в...
 
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