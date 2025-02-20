|
Белорусы построили дом из пенопласта — и очень довольны. Побывали у них в гостях
20.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сергей и Настя переехали из Минска в Лепель, где построили дом из пенопласта. По их словам, о новой технологии известно не так много. Куда больше о ней стереотипов в интернете. Несмотря на это, ребята пошли на риск. Качеством, легкостью сборки и энергоэффективностью такого каркасника они довольны. Панели из пенопласта и необходимые для их установки материалы обошлись на тот момент в 9 тысяч долларов. Собрал стены Сергей вместе с другом за четыре дня. Мы приехали, чтобы оценить технологию и узнать все нюансы такого строительства.
С Сергеем читатели Realt уже знакомы. Год назад мы
- Написал мне по поводу обратной связи по туру, а потом приехал чинить розетку, - делится историей знакомства Настя.
Участок в Лепеле она приобрела для себя 5 лет назад, еще до знакомства с Сергеем. Тогда девушка довольно часто гостила у друзей, которые выбрали этот озерный край для постоянного проживания.
На переезд из Минска у семьи было несколько причин. Во-первых, Сергей большие города не признавал, а Лепель внешне и по населению напоминает ему родную Рубель - когда-то самую большую деревню в Беларуси.
- Во-вторых, детям здесь хорошо. Все находится в шаговой доступности. Дополнительных занятий и кружков тут хватает, в том числе и бесплатных, на которые в Минске не записаться из-за числа желающих. Ну и последняя важная причина - на Лепельщине мы организуем больше всего
Участок девушка покупала у исполкома по кадастровой стоимости. Он находится в центре города, недалеко от знаменитого Лепельского озера. Местные власти позаботились и о сносе прежнего строения, поэтому дополнительных расходов Настя не понесла. За участок с учетом оформления всех документов она заплатила 2500 долларов.
- Работ он требовал немало. Два раза лопатой капнешь - и начинает подниматься вода. Понимали прекрасно, что для комфортной жизни придется сперва разобраться с этим. Проблема была не в самом участке, а в отсутствии дренажной системы. Лепель весь изрыт канавами, но никто не занимался этим серьезно. Соседние участки тут зимой подтапливались, можно было на коньках кататься. Пришлось приехать полешуку и все тут разрулить, - смеется Сергей.
Планы по дому тоже видоизменялись. Из небольшой дачи он перерос в дом для жизни. Проект стал больше и выше.
- Аппетиты растут, — шутит Сергей. – Долго обдумывали материалы для строительства. Изучал новые технологии и наткнулся на YouTube на парня, который рассказывал про панели из пенопласта. Информации об этом в интернете не так уж и много на самом деле. Больше пишут про минусы, но плюсов куда больше.
На деле все оказалось чуть проще, чем ребята ожидали. Облегчило процесс и то, что завод по производству бескаркасных панелей находится в 3 км от дома.
Одна панель весом 65 кг состоит из пенопласта, который зашит между внешним и внутренним фибробетоном.
- На металлическую стойку надевается панель и соединяется с другой перемычкой. Все это фиксируется на клей-пену. Внешние стены с другом собрали как пазл за 4 дня.
Панели идут с отделкой и без нее. Те, что занимают второй ряд, имеют мелкую крошку. Нижнюю часть ребята будут отделывать штукатуркой.
Размеры дома кратны количеству используемых пенопластовых панелей – 7,20 х 8,40 м. Длина одной плиты 120 см. Сам дом занимает 115 квадратов: на первый этаж приходится 54 квадратных метра, на мансардный уровень – 35 квадратов, терраса занимает – 22. На монолитной плите лежит пеноплекс, стяжка и водяной теплый пол.
- Еще одна нестандартная задача – подборка Г-образных цельных откосов. Пришлось искать мастеров, которые могли бы сделать это по моим параметрам. Они тоже изготовлены из пенопласта и приклеены на пену.
Основная претензия критиков к данной технологии строительства – неэкологичность. Но Сергею есть, что сказать в защиту:
- Пенопласт окружает нас в повседневной жизни: матрасы, губки для мытья посуды, стаканчики для кофе и еды, мы используем его и в пищевой промышленности тоже. Этот дом прослужит долгие годы. Панели сами по себе ничего не выделяют, если не горят.
Мыши до пенопласта тоже не доберутся. С двух сторон их защищает бетон, а сверху стяжка.
Свое главное преимущество – энергоэффективность - панели уже успели подтвердить. Отопление было подключено только к началу зимы. В октябре ребята поставили небольшой конвектор мощностью в 1,5 кВт. Он работал наполовину, и в доме было очень тепло.
- Осенью еще было много солнечных дней, поэтому комнаты прогревались за счет больших окон. На данный момент на отопление уходит 1 рубль 80 копеек в день. Минимально сейчас держим температуру в котле, полы теплые. Частенько проветриваем, так как бывает жарковато. У нас есть вентиляция принудительная и естественная. Почему так тепло? 8-пенопласт дает столько же теплопроводности, сколько 120 см кирпичной кладки, а у нас пенопласт 18. Блоки или кирпич все равно нужно утеплять. Для этого используют тот же пенопласт или минвату. У нас же дополнительного утепления дом не требовал.
По стоимости постройка такого дома обошлась дешевле, чем если бы пользовались другими альтернативными материалами.
- У нас вышло 9 тысяч долларов. В эту цену входят панели, металлический каркас, профильная труба 80 на 80 с толщиной стенки 4 мм и армированный каркас, который соединяет все стойки. Сюда же вошла покраска и сварка, - подсчитывают бюджет ребята.
- Еще одна возможная трудность при строительстве дома из пенопласта – это электрификация. Но я как электромонтажник нашел ответ на этот вопрос: вдоль бетонных панель просверлил путь для металлической гофры.
Кейс Насти и Сергея, кажется, претендует на приз за самую быструю стройку и ремонт. Коробка дома с перегородками и крышей была готова за три недели. Отделка первого этажа до статуса «заезжай и живи» — за две.
Внутри стены зашпаклевали ротбандом и поклеили обои. Потолок из гипсокартона, на полу преимущественно лежит плитка под дерево, а в комнатах – ламинат.
- Мы хотели быстрее переехать из съемной квартиры в Лепеле, поэтому заказывали мебель и технику в спешке. Кухню покупали модульную, подбирала ее по размерам, чтобы весь гарнитур совпал и по цвету, и по размеру. Кстати, так удалось сэкономить несколько тысяч белорусских рублей. Самым дорогим предметом является лестница ручной работы от местного мастера.
Изначально палатки и жилеты для сплавов супруги планировали хранить на чердаке. Но после того, как перенесли террасу, поднялся дом. Чердак стал полноценной комнатой с высотой 2,6 м, которую грех было отдавать на хознужды.
Насчет утепления мансарды Сергей тоже долго размышлял, читал про разные варианты, но остановился на пенополиуретане.
- Минвата не подошла бы из-за наличия мостиков холода, да и вызывает аллергию. Опять же ППУ понравился и тем, что на работу нужно несколько часов: приезжают обученные люди и распыляют материал на поверхность. До введений санкций никаких проблем найти качественного подрядчика не было. Большинство работало с американскими насосами и европейскими компонентами. Я выбирал компанию по опыту работы в этой сфере, но ошибся. Оказалось, подрядчик поменял этикетки и вместо нормального материала использовал дешевую копию. У нас несколько месяцев стояла вонь, хотя запах должен был исчезнуть через сутки. Именно по нему мы и определили, что что-то не так. Вдобавок обманули с горением. Подали в суд, и нам подрядчик все исправил. Поверх распылил ППУ открытой и закрытой ячейки. Закрытая не поддерживает горение.
На первый взгляд не скажешь, что семья спешила с переездом. Все сделано аккуратно и со вкусом. Сергей шутит, что косяки есть, но о них знает только он. Комнаты украшают вещи ручной работы. Например, столик в гостевой сделан из подстолья швейной машинки прабабушки Насти. Столешницу из дуба и эпоксидной смолы заказывали у ремесленника. Стены в гостиной украшают работы хозяйки дома. Даже палку под макраме искали у Лепельского озера.
- Мы хотели компактный дом, где можно было прийти отдохнуть, поесть и поспать. Большую часть времени провожу на природе, в поездках по Беларуси. Я рос в доме с комнатой в 16 квадратов, сейчас наша спальня занимает 9 метров. Их вполне хватает. Считаю, что не нужен огромный коттедж. Еще один строить или тебе нормально? – с улыбкой спрашивает у Насти супруг.
- Пока достаточно. Еще ждет второй этаж и терраса, - также отвечает ему девушка. - Край действительно уникальный: есть и реки, озера, леса, болота, и горы. Таких озер с прозрачной водой я нигде не видела. Места неописуемой красоты, среди которой мы захотели жить и работать.
Тем, кто планирует возводить дом пара советует научиться делегировать процессы.
- Летом было тяжело, так как нужно было работать, быть мужем, отцом и прорабом. Но в конце концов получил бесценный опыт. Дом построил, дети есть, скоро на участке займемся посадкой деревьев.
- Вообще, главное – не бояться. Начните, а остальное все обязательно выравнивается и решения задач находятся, - дополняет Настя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей и Настя переехали из Минска в Лепель, где построили дом из пенопласта. По их словам, о новой технологии известно не так много. Куда больше о ней стереотипов в...
|
Архив (Новости Экономики)