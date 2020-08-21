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Мужчина сел пьяным за руль спустя несколько дней после лишения прав — совершил серьезное ДТП с пострадавшими

21.08.2020 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что, по предварительной информации, сегодня около 1:00 ночи водитель, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, возле дома №10 по улице Каролинской совершил наезд на припаркованный у края проезжей части Mercedes.

В результате ДТП пострадали и были доставлены в медицинское учреждение два пассажира Volkswagen.

— Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. А 12 августа этого года он был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение, — рассказали в ГАИ.

Мужчина сел пьяным за руль спустя несколько дней после лишения прав — совершил серьезное ДТП с пострадавшими

В Госавтоинспекции напомнили, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в частности со ст. 18.16 КоАП, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

Мужчина сел пьяным за руль спустя несколько дней после лишения прав — совершил серьезное ДТП с пострадавшими

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили, что, по предварительной информации, сегодня около 1:00 ночи водитель, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, возле дома №10 по...
 
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