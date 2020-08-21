Инструктор-валеолог Кобринского ЗЦГиЭ Лилия Намчук о здоровом питании

Источник материала: Кобринский вестник

По мнению учёных, физическое здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, а значит и от характера питания. Об этом говорил ещё древнегреческий врач и философ Гиппократ: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь». Как же нужно питаться, чтобы всегда чувствовать себя в прекрасной форме и хорошем настроении? Ответ на этот вопрос мы попытались найти в беседе с инструктором-валеологом Кобринского ЗЦГиЭ Лилией Намчук.





– Лилия Васильевна, так что же такое с точки зрения медицины здоровое питание?

– Здоровое питание – это питание, которое обеспечивает рост, оптимальное развитие, полноценную жизнедеятельность, способствует укреплению здоровья и профилактике неинфекционных заболеваний (диабет, болезни сердца, инсульт, рак). К сожалению, современный образ жизни приводит к опасным для здоровья изменениям в модели питания людей во всём мире. Сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, свободных сахаров и соли, в то же время всё меньше употребляют фруктов и овощей, злаков. Многие, следуя новомодным диетам, полностью отказываются от того или иного продукта, например, от мяса, начинают заниматься сыроедением, считая это панацеей от всех болезней. Для нормального функционирования организма требуется и мясная, и растительная пища. Недостаток полезных веществ, содержащихся в том же мясе, например, железа, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Правильное питание заключается не в контроле калорий и жестких диетах, а в обеспечении организма полноценным рационом, в который входят все необходимые для него продукты с нужным набором витаминов, микро- и макроэлементов.

– Вы затронули очень важную для многих тему – диеты.

– Выбирая самостоятельно для себя ту или иную диету, человек, к сожалению, забывает, что организм – очень сложная и индивидуальная система. Диета, которая подошла одному, может нанести непоправимый вред другому. Только врач-диетолог после проведения всех необходимых исследований сможет подобрать соответствующий рацион питания.

– Привычку правильно питаться, как говорится, нужно вырабатывать с детства. Могут ли родители быть уверены в том, что в школьном буфете их ребёнку не продадут вредную продукцию?

– Питание школьников организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Оно должно быть в первую очередь сбалансированным по пищевым веществам, в нужном количестве включать белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества; максимально разнообразным по пищевым продуктам, продовольственное сырьё и пищевые продукты должны соответствовать установленным требованиям к их качеству и безопасности. Существует перечень пищевых продуктов, не отвечающих принципам детской диетики, среди которых, например, костные бульоны, свиное сало, грибы, маргарин и другие гидрогенизированные масла и жиры, мясные паштеты, острые соусы, маринованные овощи с использованием уксуса, острые сухарики, чипсы, сухие пищевые концентраты супов и гарниров быстрого приготовления, кофе натуральный, газированные и тонизирующие напитки, жевательная резинка. Они не должны входить в состав меню учащихся и не могут продаваться в буфетах.

При Кобринском райисполкоме создана постоянно действующая комиссия, в состав которой входят в том числе и специалисты Кобринского ЗЦГиЭ. Она осуществляет регулярный контроль за соблюдением качества питания учащихся в школьных столовых и буфетах.

– Лилия Васильевна, какие советы по здоровому питанию вы бы дали нашим читателям?

– Прежде всего, каждый должен для себя твердо решить, что нужно питаться правильно. Придерживаться основных правил здорового питания нужно не от случая к случаю, а постоянно, тогда не будет возникать проблем в том числе и с лишним весом. Вот несколько несложных правил, которые помогут быстро освоить принципы здорового питания:

забудьте о фастфудах и старайтесь не злоупотреблять сладким;

ешьте как можно больше сезонных продуктов — в них содержится максимум полезных веществ. Зимние овощи и фрукты, выращенные в теплицах или привезенные издалека, из-за обработки химикатами и длительного хранения не только теряют всю пользу, но и становятся аккумуляторами нитратов и других вредных химических соединений;

максимально ограничьте употребление рафинированных продуктов: сахара, растительного масла, белой пшеничной муки. В них нет клетчатки, которая очень важна для работы пищеварительного тракта, а также для питания полезных бактерий, живущих в кишечнике;

пейте воду. Чай, кофе и соки воду не заменяют. В сутки организму необходимо получать не меньше 30–35 мл жидкости на 1 кг веса. Сладкие газировки лучше исключить, в них содержится слишком много сахара;

не забывайте о белковой пище. Она способна надолго дать чувство сытости и к тому же богата аминокислотами. Белки необходимы организму для строительства мышечной ткани, замены устаревших клеток. К богатым белками продуктам относятся различные виды мяса, рыба, кальмары, креветки, орехи, грибы, некоторые бобовые, яйца, творог.

Беседовала Елена БАКУН.

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