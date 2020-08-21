Минчанин, которого ошибочно приняли за эксгибициониста и квартиру которого штурмовали, предъявил иск государству о моральном ущербе

Источник материала: Onliner

Легко поверить, что речь идет о событиях прошлой недели, но эта история из 2016-го. Рано утром 4 августа врач Дмитрий Середа, его жена и ребенок в ужасе шли по своей квартире и пытались понять, откуда в Беларуси землетрясение. Это таранили их входную дверь. Через мгновение полетели стекла из окон.

Дмитрия ошибочно приняли за эксгибициониста, хотя в день преступления он был на рыбалке. Милиция проверять до конца не стала — решили штурмовать квартиру «подозреваемого» всеми средствами: таран входной двери и альпинистами через окна на 9-м этаже.

— Черные тени с оружием влетели в окна со словами: «Лежать, будем стрелять!» Жена с 3-летним ребенком в ужасе тряслись в комнате, — рассказывает Дмитрий сегодня в суде Заводского района. — Придавили ноги, стали бить в область головы, печени. Я стал терять создание, удары прекратились. Потом помню смутно: я без очков, кто-то заходил, показывали удостоверения. После этого они что-то спрашивали, я что-то отвечал.

Дмитрия отвезли в РУВД, потом на Окрестина, потом опять в РУВД. Выпустили после обеда на следующий день.





Середа вступил в бой. Несмотря на кучу отрицательных ответов и отказов в возбуждении уголовного дела, в августе прошлого года суд Заводского района удовлетворил материальный иск Дмитрия и постановил выплатить 3400 рублей.

Но Дмитрий ждет официальных извинений, а их нет и не было. Поэтому новый иск: к Минфину и МВД о денежной компенсации морального вреда. Дмитрий просит для себя и дочери 160 тысяч и 70 тысяч белорусских рублей, также иск на 70 тысяч рублей подан мамой Дмитрия, еще на 110 тысяч рублей — бывшей женой (супруги объясняют развод следствием всех стрессовых событий).

Представители Минфина и МВД в зале суда частично признали требования.

— Главное — полное отсутствие ответственности у органов МВД за произошедшее. Они до сих пор доказывают мне, что никаких прав нарушено не было. Хотя я только в Конституции насчитал четыре пункта. Но главное — было нарушено наше право на спокойную жизнь, которая полностью изменилась. Извинения до сих пор от МВД в СМИ не последовало. Уголовного дела возбуждено не было. Искать виновных они не хотят. За избиения никто не ответил.





— Мне очень хочется об этом забыть, но пока не получается, — в слезах говорит бывшая жена. — Это был наш дом, наша квартира. И единственное ощущение — бессилие и беззащитность. Сначала я пыталась самостоятельно выбираться из ситуации, но я даже с родственниками не могла говорить — у меня просто не получалось объяснить все так, как хотелось. Поэтому обратились к психиатру. Никогда не представляла, что такое в жизни случится.